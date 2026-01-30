大貓熊「圓仔」例行健檢 北市動物園：健康寶寶

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市立動物園今天替大貓熊「圓仔」安排2年一度的例行健檢，項目包含超音波、電腦斷層、牙科及眼科等，結果顯示有輕微骨刺形成，但整體仍屬狀況良好，依然是健康寶寶。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，此次健檢項目包含血液生化檢驗、X光檢查、腹腔與臟器超音波、電腦斷層掃描（CT）、牙科及眼科等，結果顯示今年13歲的「圓仔」健康狀況良好，各主要器官功能與血液檢驗數值皆在理想範圍內，延續一貫的穩定狀態。

廣告 廣告

不過，園方表示，影像檢查顯示，「圓仔」的脊椎可見輕微骨刺形成，推斷屬年紀增長與長期活動累積下的常見變化，目前沒有影響活動能力與日常行為表現，將納入長期追蹤項目持續監測。

此外，「圓仔」的牙周與牙體結構健康，沒有病理性變化，但可見因長期啃食行為造成的牙齒自然磨耗，保育員將持續落實口腔照護與行為管理。而「圓仔」的體重此次量測為105公斤，較2年前的114公斤些微下降。

園方表示，整體而言，「圓仔」仍是健康寶寶，檢查過程也平穩、順利，沒有出現異常反應，後續將回歸日常作息，由保育員與獸醫團隊密切照護。（編輯：張銘坤）1150130