大財經／童子賢：綠氫加速發展 有助空汙減排

國內日前有兩座加氫站啟用，分別位於高雄楠梓及台南樹谷，一座是全台首座商業用加氫站，另一座是示範用加氫站。台灣終於可以跟上日本與南韓的腳步，揭開氫能載具時代序幕。專家表示，台灣對氫能技術並不陌生，國內已有企業是全球氫能供應鏈的一環，氫能不只是一種電力來源，還能扮演提高供電韌性的角色，甚至解決工業上困難的減碳問題。

根據台灣二○五○淨零路徑規畫，氫能在電力結構中占有重要角色，目標是在二○五○年達到總電力供應的百分之九到十二，中央大學機械系特聘教授、工學院能源中心主任曾重仁表示，氫能除了可對電力系統發揮減碳效果外，近期最為人關注的是在交通載具上的應用，台灣正在發展氫能巴士，而日韓已有氫能小客車上市，這也是氫能為交通帶來的減碳效果。

積極主張核綠共存的國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢，也提到氫能的應用，發電及交通工具就占了台灣七成以上的汙染，他認為氫能應該加速發展，盡早降低交通與發電對化石燃料的依賴。

童子賢指出，在公共運輸方面，捷運與高鐵早已完成電氣化，真正的挑戰來自私人運輸領域，包括私家車、卡車與貨車，若能逐步以電能或氫能取代燃油車，將對整體碳排結構產生顯著影響。

童子賢強調，氫能並非用來取代核能，而是類似鋰電池，是一種能源的儲存與使用方式，而非初級能源；氫能與電力所具備的減碳效果，最終仍取決於其來源是否乾淨，若電力與氫氣能來自核能與再生能源等低碳或零碳電源，無論在發電端或交通端，都能大幅改善空品與碳排放狀況。

他期待政府在未來幾年內，加速推動燃油車的電氣化與氫能化，並確保電力與氫氣來源持續朝向低碳與零碳發展，讓台灣在能源轉型過程中，看到更具體的成果，「台灣在這個領域的進步可以期待」。

國內電動車目前以鋰電池車的發展較快，曾重仁表示，充電站設置比加氫站相對簡單，這是初期大家認為鋰電池車比較適當的原因，但鋰電池車要做成大客車、大貨車、垃圾車這種重型載具，就受到不少限制。氫能巴士加氫只需廿分鐘，對客運業者而言，調度相當方便。國外軌道車也已有氫能車頭，效率明顯比超級電容系統的充電供電方式高很多，高雄環狀輕軌目前是靠車上的超級電容儲能系統供電，每次停靠都需要稍等充電，若改成氫能車頭，乘客就不會有這種感覺了。

曾重仁說，氫能也可視為儲能的一種，可助提高供電韌性，當太陽光電或離岸風電一時用不完，就可以利用這些電來電解水產生氫，將氫儲存起來，需要時就能用於發電或供氫能車使用。氫能可用於定置型燃料電池，工廠平常就能使用，有機會加速台灣電網的分散，達到增強電網韌性的效果，但需要政府在政策上多加支持。

