大貨車勾線釀天降橫禍 警員愛車遭「精準狙殺」變廢鐵

台南下營一輛大貨車勾線導致電桿折斷，精準狙殺派出所警員愛車。讀者提供

台南市麻豆警分局下營分駐所前今（9日）發生一起從天而降的車禍！一輛行經下營區中山路一段的大型貨車，疑似因路口電線提前鬆脫、垂掛過低，車身高度剛好勾住了電纜線。這一瞬間拉扯導致架設監視器的電線桿硬生生折斷，電桿隨精準砸中分駐所警員的愛車，車主只能無奈苦笑「真的防不勝防」。

事故地點在下營區中山路一段，緊鄰分駐所正前方的路口。警方調查，路口監視器電線疑似已經提前鬆脫、垂掛過低，大貨車駛近時，車身高度剛好意外勾住了電纜線。這一扯導致電線桿突然折斷，直直倒下，砸毀停在下方的轎車。

巨大的衝擊聲響嚇壞了周圍的人，萬幸的是，事故發生時車內並無人員，且附近也沒有路人或機車經過，避免了更嚴重的傷亡後果。愛車慘遭「毀容」的警員接獲通知到場查看時，面對車齡約五年的愛車瞬間成為廢鐵，無奈地苦笑，感嘆一句「真的防不勝防」。

麻豆警方初步調查，肇事貨車駕駛並未酒駕，也沒有超速或違規情事。駕駛面對突如其來的意外，也嚇得說不出話，直言完全沒預料到路邊線路會低到被車輛勾住。警方研判，這起事故並非人為蓄意造成，而是因為電線疑似鬆脫，加上貨車的高度，所有條件形成「天時地利」，才導致電線桿倒塌意外。

一輛停放下營分駐所前轎車，遭斷裂電桿從中砸毀。讀者提供



