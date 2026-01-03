大貨車台南國1接國8匝道失控撞護欄側翻 駕駛送醫

今（3）日上午10時20分許，27歲男子駕駛大貨車行經台南市新市區國道1號北向接國道8號西向匝道，疑因未依規定減速失控撞擊匝道護欄而側翻肇事，導致車頭凹陷變形，男子手腳擦傷，意識清楚，目前已送往安南醫院治療。

大貨車撞擊匝道護欄 。（圖／警方提供）

大貨車側翻 。（圖／警方提供）

第四公路警察大隊說明，今（3）日上午10時20分許，於國道1號北向台南系統接國道8號西向匝道A2交通事故案，87年次的江男駕駛1部營業半聯結車行駛台南系統北往西向疑因未依規定減速失控撞擊匝道護欄而側翻肇事，造成江男擦挫傷送醫診治，現場目前仍在進行車輛拖吊作業中，暫封閉國道8號西向（安南方向）入口匝道。

大貨車車頭全毀，駕駛送醫 。（圖／警方提供）

第四公路警察大隊呼籲用路人開車進入匝道務必減速慢行，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

