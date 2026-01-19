大貨車司機中橫規避臨檢 和平警盤查追出「12案通緝」

和平警方執行擴大臨檢勤務時，發現一輛大貨車遲遲不敢駛入檢查區，強勢盤查發現駕駛是不折不扣的「十二條通」重度詐欺通緝犯。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市和平警分局日前擴大臨檢，攔查一名大貨車司機時，他心虛不配合，神情緊張，員警強勢盤查，發現他有多項詐欺前科，是不折不扣的「十二條通」重度詐欺通緝犯。

和平警方十九日指出，十四日在中橫公路盤查過程中，一輛大貨車石姓駕駛神情慌張、言詞閃爍，起初更拒不配合出示證件，試圖與警方僵持，依法嚴厲喝斥其下車接受檢查，查出他是重度詐欺通緝犯。

警方調查發現，石男自一一三年起即因詐欺案展開逃亡，隱姓埋名長達約二年。逃亡期間，他憑藉駕駛大貨車全台送貨為生，利用流動性高的職業特性，試圖在各城市間竄逃以躲避追緝。原以為能藉此瞞天過海，未料行經和平分局轄區時，因一時心虛露餡被逮。