大貨車司機疑身體不適失控 5車捲入火線4人受傷卡駕駛座待救

大貨車司機疑昏眩失控連環追撞拖出5車慘劇。（圖 ／翻攝畫面）

新北市三重、新莊交界的 二重疏洪道9號越堤道口11日下午驚傳重大交通事故，1輛由51歲呂姓男子駕駛的大貨車，沿三重方向下坡往新莊化成路時，疑似因 身體不適精神不濟，未能在下坡路段即時煞車，導致車輛失控，瞬間釀成5車連環撞 的驚險場面。

事故現場猶如重擊般混亂，大貨車先撞上前方另1輛大貨車，隨後再接連追撞2輛小貨車與1輛機車，強烈衝擊造成4人受傷，其中1名小貨車司機更因腳部卡在駕駛座內動彈不得，緊急救護人員到場後立刻動用器材協助脫困，隨即全數送往醫院治療，所幸皆無生命危險。

警方下午1時左右接獲報案，頭前派出所及交通分隊立刻趕抵現場，除了對受傷者進行協助，也全面進行現場交通疏導，交通組同步展開詳細調查，包括 事故現場勘查、測繪、照相與蒐證 等程序皆在第一時間陸續完成，事故車輛於2時20分排除完畢，現場交通也逐漸恢復順暢。

值得注意的是，警方對現場所有5名駕駛進行酒測，酒測值皆為0，排除酒駕因素。初步研判仍傾向於肇事大貨車司機疑似因身體突發不適或疲勞造成反應不及，但實際肇事原因仍需進一步釐清。

警方也再次呼籲，用路人應在上路前務必確認自身身體狀況是否良好，若有頭暈、胸悶、疲倦等症狀，切勿硬撐開車，以免因突發狀況造成重大傷害。不論是大型車輛或一般機車、自小客，任何一秒的判斷失誤都可能造成無法挽回的後果，為自己與他人的道路安全把關，是每位駕駛最基本的責任。

