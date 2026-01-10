大貨車司機違停台61線呼呼大睡 自行車騎士追尾重傷

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕營業大貨車駕駛尤男於2024年7月13日早上7點多將車輛違停於台61線西濱快速道路103.1公里處北上路段慢車道時，尤男直接在車上睡著，一名自行車騎士當時行經該處，撞上尤男駕駛的大貨車導致重傷；苗栗地院法官近期審理後，認為受傷騎士行經案發地點時未注意車前狀況為主因，無法全部歸責尤男，依犯過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，尤男案發前駕駛營業大貨車行經苗栗縣後龍鎮台61線103.1公里處北上路段時，竟將車輛停放於側車道並完全占用慢車道後在車上休息，後來直接睡著；而自行車騎士從後方直行時，車頭直接撞上大貨車後方，人車倒地，當場重傷。

事發後，尤男直到警方到場處理才被喚醒，自行車騎士送醫手術後因頸椎不完全神經損傷，導致四肢無力、大小便功能障礙，且無法自行翻身或坐起，日常生活須24小時專人照護。

法官審理時，尤男雖表明有意願賠償自行車騎士，但仍未與被害人及其家屬達成和解，僅能認定尤男犯後態度尚可；不過法官審酌，自行車騎士當時未注意車前狀況，為導致車禍發生主因，最後依過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1000元折算1日。

