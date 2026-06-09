大貨車司機飽受頑固型癲癇之苦迷走神經刺激術減發作降強度

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基隆長庚醫院腦神經外科傅冠豪醫師，利用迷走神經刺激術「VNS」為癲癇患者進行手術，讓患者重建信心，改善生活品質。（圖：基隆長庚醫院提供）

▲基隆長庚醫院腦神經外科傅冠豪醫師，利用迷走神經刺激術「VNS」為癲癇患者進行手術，讓患者重建信心，改善生活品質。（圖：基隆長庚醫院提供）

一名五十六歲的大貨車司機阿明（化名）。多年來，飽受癲癇反覆發作所苦，即使規則服用多種抗癲癇藥物，仍難以完全控制。一次工作途中突然發作，造成車輛自撞，雖未波及他人，卻讓他從此對開車充滿恐懼，也擔心失去賴以維生的工作。經基隆長庚醫院透過「VNS」迷走神經刺激術治療，為頑固型癲癇患者開一扇新門。

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基隆長庚神經外科團隊自二○二四年底引進迷走神經刺激術（VNS），為不適合開顱切除手術、或曾接受手術但效果有限的頑固型癲癇患者，提供另一種治療途徑。長庚神經外科團隊表示，VNS手術會在左側鎖骨下方皮下植入類似心律調節器的脈衝產生器，再以導線連接左側頸部迷走神經，定期給予微量電刺激，協助調節腦部異常放電。手術無需開顱、傷口相對小，術後仍需搭配藥物與定期門診追蹤。部分患者在刺激時可能出現短暫聲音沙啞、咳嗽或喉嚨異物感，通常可透過調整參數改善。VNS並非立即根治癲癇，而是透過持續刺激，逐步降低發作的頻率與嚴重度。

飽受癲癇反覆發作所苦的阿明（化名），經基隆長庚醫院神經內科與神經外科共同評估後，確認不適合開顱切除手術，因此選擇植入VNS。手術順利完成後，團隊持續在門診調整刺激參數，並搭配藥物治療。隨著發作次數與強度逐漸下降，他也慢慢重建信心，生活品質明顯改善。

截至目前，基隆長庚已完成四例VNS植入手術，患者症狀皆獲改善；基隆長庚配合VNS手術啟用廿四小時錄影腦波監測室，讓癲癇患者能在地完成完整的術前評估與術後追蹤，減少往返台北就醫的負擔。癇患者規則服藥仍反覆發作，或發作已影響工作、交通安全與日常生活，建議及早至神經內科或神經外科門診諮詢，尋求最適合的治療方式。