大貨車奪命！三峽母女遭撞64歲婦下半身撕裂亡 肇事駕駛相驗時沉默無語

記者莊淇鈞／新北報導

肇事的許男無語到場。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區昨天（17日）晚間發生1起死亡車禍，1名64歲張姓婦人騎乘機車載著女兒行經復興路口時，與同向直行的大貨車發生碰撞，造成機車倒地，母女雙雙送醫，張婦下半身嚴重受創經搶救後仍不治。檢警今天（18日）下午相驗，肇事許男被問及是否未注意騎機車的母女時不發一語，肇責歸屬仍待警方釐清。

張婦的女兒難過的在解剖室內等待相驗結果。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生於昨天晚間6時05分，地點位在新北市三峽區復興路與隆恩街口（北大派出所轄區）。當時張婦騎乘普通重型機車，搭載女兒沿復興路自鶯歌往三峽方向行駛，行經隆恩街口時，因不明原因，與同向直行、由59歲許姓男子所駕駛的營業大貨車發生碰撞。

事故造成機車倒地，張婦下半身出現大面積撕裂傷、周女受輕傷，2人均由救護人員送往恩主公醫院急救。張婦於19時02分因傷重失血過多，急救無效死亡。

張婦的遺體今天下午至新北市立殯儀館由檢警進行相驗，張婦的女兒到場時難過的坐在一旁。而肇事的許男在警方押解下來到殯儀館，被問及是否未注意前方騎機車的張姓母女時，許男全程低頭不發一語快步進入解剖室。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

