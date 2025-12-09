大貨車扯斷電線桿 砸中警私家車

下營中山路口發生大貨車拉斷電線，導致斷裂電線桿砸中路邊停放的自小客車，所幸無人受傷。(民眾提供)

記者盧萍珊∕下營報導

下營區中山路口九日一早發生一起大貨車不慎拉扯電線，連帶整支電線桿斷裂，直接砸毀停在路邊的自小客車，不料自小客車車主是下營分駐所的警員，所幸當時車內無人，全案依Ａ３交通事故處理。

麻豆警方調查，下營分駐所前公有路口監視器線路，九日一早有一輛大貨車行經時不慎拉到掉落電線，接著電線桿斷裂傾倒，直接砸中停放在路旁停車格車輛，正巧車主就是分駐所的警員，看到五年車齡的愛車被毀十分心疼；肇事駕駛持照正常、酒測無酒精反應，初步排除人為故意因素。

警方也立即通報路口監視器維護廠商、第四台業者及中華電信等，到場進行線路與設備檢修外，同步也執行交通疏導與現場安全排除，現已恢復正常通行，周邊行車安全無虞。