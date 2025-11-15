大貨車新規明年上路 每日限駕車10小時 違規最高罰9萬元

交通部預告修正汽車運輸業管理規則，未來營業大貨車駕車時間將比照營業大客車規範。（示意圖：shutterstock／達志）

交通部預告修法，現行只適用遊覽車、客運等營業大客車的「汽車運輸業管理規則」駕車時間規範，未來將一併納入營業大貨車，將比照大客車規定，每日駕車時間不超過10小時，每開4小時須休息30分鐘，新制最快明年上半年上路，違規將可開罰業者9000元至9萬元。

交通部表示，基於營業大貨車業者對其所屬駕駛人應善盡行車安全管理責任，妥適調配駕駛人駕車時間及休息時間，避免因疲勞駕駛衍生行車安全問題，故修正「汽車運輸業管理規則」，明定營業大貨車、營業大客車等營業大型車業者調派駕駛勤務，應符合此條駕駛時間及休息時間規定。

原條文僅規定營業大客車，草案規畫改為「營業大型車」，將大貨車也納入，未來大貨車駕駛每日駕車時間不得超過10小時，連續駕車4小時須休息30分鐘，若分次休息，每次不能少於15分鐘，但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間，其最多連續駕車時間不得超過6小時，且休息須一次休滿45分鐘。

對於工作日間的休息規定，大貨車也比照大客車規範，連續兩個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間，但因排班需要，得調整為連續8小時以上，一周2次為限，且不得連續發生。

交通部說明，各行各業須遵守《勞基法》工時規定，考量避免大型車疲勞駕駛，因此汽車運輸業管理規則對大型車駕駛有嚴格駕車時間限制，這次修法把大貨車也納入，主要是過往運安會調查事故後也建議大貨車要比照大客車，再加上去年12月中央道安會報也指示，要強化大貨車管理。

交通部提到，草案預告2個月，若法制作業進度順利，最快明年上半年可實施，屆時新制上路後，若違反規定，將可依《公路法》裁罰9000元至9萬元，若情節嚴重，還可能被吊扣或吊銷牌照，甚至面臨停止部分營運處分。

