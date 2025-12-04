大貨車每日限駕10小時惹反彈！工會批：無法阻過勞

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議。（陳祐誠攝）

交通部上月預告修正《汽車運輸業管理規則》第19條之2，除大客車外，也規範大貨車司機每日開車時間不得超過10小時，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會批評，修正單一條文難以真正改善過勞駕駛的問題，提出訂定安全運費、明確規範工時、官方盤點客貨運業者運能等訴求，改善勞動環境。

不滿交通部修法沒配套，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴交通部前抗議，理事長林映辰表示，民國99年起，《汽車運輸業管理規則》已增訂營業大客車駕駛勤務的工時限制，明定「每日最多駕車時間不得超過10小時」、「連續駕車時間不得超過6小時」以及「連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間等。然而，時至今日，客運駕駛因過勞導致事故甚至過勞死的情形仍屢見不鮮，顯示相關規定在實務上未能發揮預期效果。

林映辰說，觀察當前客運業實際勞動條件長期惡化的現況，可以發現光修正單一條文還不夠，客運業一樣面臨缺工、駕駛過勞問題，而貨運業勞動型態更加複雜，若缺乏完整配套，可能引發新的惡性循環。

工會提出4項訴求，包括「訂定安全運費」、「業者違規，上游業者應連帶被開罰」、「明確規範工時認定及業務範圍」、「交通部應盤點客運、貨運業者運能，若人力無法負擔，應要求限期改善」。

林映辰指出，無論客運業或貨運業，皆處於「低底薪＋加班費」的結構性勞動困境中，駕駛除承擔高度事故風險與工作壓力外，仍須仰賴長時間勞動才能維持生計。

林映辰舉例，物流業分為大、中、小型貨車，以數量最龐大的小貨車（三噸半）為例，在南部的月收入可能只有4萬元，北部再高一些，但工作非常勞累，每月休4至6天是這個業內的常態。當員工認為實際付出與薪資不成比例，就不會留下，而人力流失將使剩餘駕駛工作負擔更形沉重，形成「缺人－加班－過勞－離職－更缺人」的惡性循環，光靠《汽車運輸業管理規則》修法無法解決這個難題。

林映辰說，最基層的司機應該要有最低安全運費，以在正常工時的條件下，得以達到一定的薪資水準，而非上游發包廠商為了減省成本，其中的車行或公司因為競爭或維持獲利，而剝削基層司機，讓司機用不合理的工時，才能賺到一定的費用。

