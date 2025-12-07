大貨車濱海公路衝進對向車道 3車撞毀 司機1死1傷
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警察局瑞芳分局今日清晨4時43分，接獲民眾報案指出，位於台2線(濱海公路貢寮路段)99公里處有一輛大貨車失控逆向衝進對向車道，撞上另一輛貨櫃車後，對向另一輛大貨車來不及剎車，又造成追撞。兩次撞擊後，兩名司機1死1傷，現場仍在排除中，交通受阻。肇事原因及司機身分，仍待釐清。
警方初步調查，往宜蘭方向的一輛大貨車，因不明原因打滑，逆向衝過中央分隔島後，闖進對向車道。碰巧一輛大貨車(往基隆)行經該處，兩車發生碰撞，後面又一輛貨車追撞上來，造成3輛車撞在一起的事故。
其中逆向衝進車道的司機，被消防隊員救出時已經明顯死亡，另一名被撞司機，被送往醫院搶救。
警方迅速派遣7名警力前往現場進行交通疏導，目前雙向道路受阻，無法通行，事故原因則待釐清。
