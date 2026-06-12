大貨車煞車失靈衝撞廟宇 現場慘況曝！駕駛急折返上香

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苗栗縣苑裡鎮昨（11日）發生一起車禍事故，一輛滿載飼料的大貨車疑似因煞車不及，整輛車衝進一座廟宇，把廟方的辦公室撞破一個大洞，根據媒體報導，駕駛事後自知驚擾神明，有回到事故現場向神明上香。

大貨車撞進廟宇辦公室。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於苑裡鎮苑坑16之2號，經了解，一名30歲黃姓男子駕駛營業大貨車，搭載30歲張姓女子，沿苑坑18-2號前道路由北往南行駛於青山巷時，供稱因煞車失靈無法及時煞停，不慎自撞路旁圍牆，再向前衝入廟宇內。

從現場畫面可見，該輛大貨車衝破圍籬後，整輛車把廟方的辦公室撞出一個大洞，不幸中的大幸是，當天下午沒有人在辦公室內，這起事故造成黃男臉部及雙腳挫傷、張女雙腳挫傷，經查駕駛無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因尚待釐清。

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《ETtoday新聞雲》報導，該名駕駛事後自知驚擾神明，有回到事故現場向神明上香，承諾會盡速善後。

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