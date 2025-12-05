大貨車猛撞變換車道機車 女騎士遭輾斃瞬間畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

機車被大貨車撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。稍早前女騎士遭輾瞬間畫面曝光。

消防隊到場將被輾過受困的女騎士救出。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時1名77歲的鍾姓婦人騎機車準備從停車場出來時，疑似因切換車道不慎，被後面53歲王姓男子駕駛的大貨車猛撞，鍾女當場被輾過壓在在大貨車右前輪。鍾女機車波及外線由31歲孫女所所開的車。

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

消防隊獲報到場後，立即進行搶救，鍾女被救出脫困後已無生命跡象，經送醫搶救後仍因傷重搶救無效宣告不治，雙方駕駛酒測值均為0，王男被依過失致死罪嫌送辦，至於這起死亡車禍發生的詳細原因及肇責還待警方後續調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

