大貨車臨檢站前不動 駕駛竟是12案詐欺通緝犯

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市和平警分局員警，日前在台8線執行擴大臨檢勤務，員警於臨檢點遠處發現，1輛大貨車行跡極為可疑，駕駛疑在遠處發現臨檢告示牌後，隨即緩緩靠邊停車，遲遲不敢駛入檢查區。和平警分局表示，執勤員警直覺司機有企圖規避檢查的嫌疑，於是主動上前盤查。沒想到，石姓男駕駛竟同時遭到全台12個地檢署及地方法院發布通緝中，是不折不扣的「12條通」重度詐欺通緝犯。

警方表示，盤查過程，石姓駕駛神情慌張、言詞閃爍，起初拒不配合出示證件，試圖與警方僵持。現場員警見狀，立即展現強硬執法態度，依法嚴厲喝斥他下車接受檢查。透過電腦系統連線比對，員警驚訝發現石男竟同時遭到全台12個地檢署及地方法院發布通緝中。

警方調查，石嫌自民國113年起，即因詐欺案展開逃亡，隱姓埋名長達約兩年之久。逃亡期間，他靠著駕駛大貨車全台送貨為生，利用流動性高的職業特性，試圖在各城市間竄逃以躲避追緝。原以為能藉此瞞天過海，不料行經和平警分局轄區時，因一時心虛露餡，終究栽在精銳警力手中。

和平警分局強調，詐欺犯罪為全民深惡痛絕，對這類犯嫌絕對「從嚴究辦、決不寬待」。能成功緝捕身揹12案的通緝犯，充分展現警方強力掃蕩犯罪與守護民眾財產的決心。將持續落實擴大臨檢與各項勤務，不讓任何犯罪分子有喘息空間，全力維護社會安寧。

照片來源：台中市警方提供

