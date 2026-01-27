大貨車輪胎脫落引火苗 幸無人傷
記者張上耕∕基隆報導
台六十二線快速道路二十七日一輛行駛中的大卡車疑似爆胎，導致一顆輪胎脫落引發火災，且其他零件散落於路面，造成後方車輛車損，一度影響通行。消防人員獲報到場將火勢撲滅，未釀成人員受傷。
警方表示，這起事故發生於上午約七時十四分，地點位於台六十二線東向九點二公里處。大卡車行駛途中突然爆胎，駕駛即時減速靠邊停車，未與其他車輛發生碰撞。但因掉落物散落於車道上，導致車流回堵。
警方與消防局相關單位獲報後，立即派員到場進行交通管制與清理作業，並協助將掉落物移除，現場交通於九時左右恢復順暢。警方初步確認，現場未造成人員傷亡，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 452則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 95則留言
Toyota 新一代 Corolla Cross 蓄勢待發！造型更具科技感 搭 1.5 新引擎
自 Toyota 推出 Corolla Cross 以來便在全球市場熱銷，隨著 Corolla 車系即將進入大改款週期，2020 年問世的 Corolla Cross 有望在 2027 年推出新一代車型，日媒推測將換上更具科技感的外型，並車身尺碼略為放大。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14則留言
開價破200萬！Hyundai Santa Fe GLTH-Calligraphy試駕 告訴你值不值
在台灣七人座休旅市場的眾多選擇之中，有別於國產對手以低價搶市的策略，Hyundai Santa Fe的定位相當明確，它不打算用低價吸引買家目光，而是選擇用「高規格」的產品實力，直接把配備、空間與質感攤在檯面上讓消費者過目，在超過200萬元的售價帶來看，Hyundai Santa Fe Calligraphy絕對不算便宜，但也幾乎沒有需要再額外加價補齊的地方。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lexus日本市場今推出 IS300h小改款，另追加造型精緻化的F SPORT Mode Black V特仕車型
LEXUS於1 月 8 日在日本推出 IS300h 小改款，針對「舒適駕駛讓駕駛者能與車輛互動」以及「積極且運動化的設計」做了改造與進化，事實上，在剛落幕的2026台北車展，台灣車迷比日本買家更早一點見識到IS小改的魅力。日本市場也同步推出追加一些精緻化內裝配備和視覺黑化套件的特仕車「F SPORT Mode Black V」。汽車日報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
鏽跡＋灰塵才值錢？身價1.8億的稀有車、被誤以為是垃圾
老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的故事說話。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的這輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是典型的「穀倉級珍品」，滿身灰塵卻比任何拋光修復車更有靈魂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
Suzuki Sui鈦灰新色登場！台鈴機車與外觀精品大廠合作推出黑化專屬套件
台鈴機車近日替旗下復古風格速克達Sui 125推出全新「鈦灰」車色，為這款自2023年上市、主打日系K-Car方正設計概念的125c.c.車款，再增一款偏向工業風與低調質感取向的新選項。官方也在近期宣布，有大批車輛陸續到店可展開交車作業，並與外觀精品品牌NHRC合作，推出一系列黑化改裝套件，讓消費者可依喜好強化個人風格。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
Volkswagen ID.4即將改款，車名也會改為ID.Tiguan
去年Volkswagen就表示過2026年起電動車將不再以數字化命名，而是改成和燃油車相同邏輯，因此 ID.2all概念車量產版就命名為ID.Polo，而近日又有一款車要改名了，就是ID.4。先前為推廣電動車而強調獨特性，Volkswagen推出ID.3、ID.4、ID.7等電動車，並且在外觀造型也有專屬的家族化設計，不過近年電動車市場退燒，車廠已調整電動化策略採油電共存方式，因此車名與外觀似乎就沒有獨立必要性，對此Volkswagen就表示之後ID電動車系將不在使用數字命名，而是基於燃油車型冠上ID進行命名，所以在2025年的慕尼黑車展ID.2all概念車量產版就是使用ID.Polo。去年Volkswagen就表示ID電動車行會取消數字命名，改回和燃油車相同方式。ID.2all概念車量產版就是使用ID.Polo。Volkswagen接下來要替另一款電動車改名的據了解就是ID.4，由於ID.4預計今年至明年就會推出改款車型，對此日前Volkswagen表示ID.4也會改名，由於ID.4尺碼和Tiguan相近，因此沒意外的話應該屆時推出就會改名為ID.Tiguan。ID.4今年至明年就會Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1則留言
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 6則留言
造型翻新尺寸放大，賓士新世代 GLA 將首推純電車型、今年底前有望亮相
賓士計畫針對品牌入門都會小型休旅 GLA 推出大改款車型，正式亮相的時間點可能就在今年，不只會擁有全新造型和放大的車身尺寸，還將整合純電動力車型，預期包含充電效率、續航里程都會優於定位相近的 EQA 車系。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許孟哲愛車Jeep Wrangler Rubicon硬派現身 滿車配備大公開！市區通勤與越野露營全面搞定 吉普在手生活態度要有！【Yahoo名人聊愛車】
Yahoo《名人聊愛車》本集請到許孟哲，帶大家開箱他的 2018 Jeep Wrangler Rubicon！ 這台帥氣的吉普車擁有深灰外殼與許多黑化配件，更加裝了超級齊全的露營裝備 從車頂架、蝙蝠帳、車頂帳、側踏板、工作燈等，都是考量到最愛的家人需求， 而愛玩off-road的許孟哲分享越野趣事，不僅差點翻車，還讓愛車沾滿牛糞，一路臭回家？ 但可別以為這台車只能開去郊遊或越野，許孟哲可是天天開它通勤，把硬派浪漫融入日常生活 本集將完整公開他怎麼把愛車改裝成多元用途的行動露營車！ Yahoo《名人聊愛車》由帥氣車評 程志熙Jasper 主持，直擊名人明星的私房愛車，分享買車動機，以及真實用車體驗心得！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言