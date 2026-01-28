大貨車轉彎致怪手翻落 上班男騎士遭壓傷重不治

屏東縣 / 綜合報導

屏東萬巒鄉昨(28)日上午發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，怪手突然失去平衡，從車上翻落到路旁，正好壓到對向的43歲男騎士，造成無辜騎士傷勢過重身亡，肇事駕駛自責說，當時是要去做道路工程，過彎時為了閃樹，沒想到怪手竟然滑落，釀成悲劇。

救護車十萬火急趕到，路旁的民眾，著急指揮傷者的位置，道路上一部5噸重怪手翻覆，騎士被重壓傷勢過重，當場失去生命跡象。目擊民眾說：「轉彎的地方不曉得是不是速度過快還怎麼樣，看到的時候怪手已經翻下去了，我想說哇慘了，一堆騎摩托車上班族經過，不曉得有沒有壓到人。」

廣告 廣告

事發在28日，屏東萬巒鄉信敏路段，怪手整台側翻倒在一旁農地間，機車被砸成廢鐵嚴重扭曲變形，地面上遍布車殼殘骸，還有一地的碎玻璃，交通標誌牌都被撞歪。

肇事駕駛說：「出彎的時候有一棵，看到一棵樹閃一下，不知道是不是那一下(造成怪手不穩)，速度沒有很快。」肇事司機，當時載著重型機具，從 張 屋路轉到信敏路，為了閃樹過彎之後，後車上怪手不穩掉落，砸中對向的43歲男騎士，導致騎士傷重不治。

肇事駕駛同事說：「轉彎(就這樣)，鐵跟鐵磨損，有可能讓它(怪手)滑出去。」轉彎瞬間沒固定好的重機具，成為血滴子，奪走一條寶貴性命。

原始連結







更多華視新聞報導

大貨車載怪手過彎滑落 砸中騎士「送醫不治」

屏東大貨車右轉疑因視線死角 輾斃機車騎士

高市大貨車追撞雙載機車 菲律賓籍情侶檔當場身亡

