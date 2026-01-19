大貨車追撞雙載機車 菲律賓籍情侶檔當場被輾身亡
高雄路竹區今天（19日）上午發生一起死亡車禍，一輛大貨車行經中山南路時撞上前方雙載機車，機車騎士及乘客為菲律賓籍情侶檔，當場被輾身亡未送醫。大貨車駕駛酒測值為零，確切事故原因待釐清。
高雄市警察局湖內分局指出，路竹區中山南路118號前上午9時許發生嚴重交通事故，初步了解為30歲菲律賓籍男性移工騎車載同為菲籍32歲女友；沿中山南路由北往南行駛，行經車道縮減路段時，遭後方同向32歲方姓男子駕駛營業大貨車撞上，二人倒地當場遭大貨車輾過。
警方到場時發現菲律賓籍情侶已當場身亡，未送醫，大貨車駕駛方男酒測值為零；警方現場實施交通管制，維護現場秩序，確切肇事原因仍待交通大隊進一步分析研判。
湖內分局呼籲，駕駛車輛均應注意前方狀態，留意其他車輛，避免行駛於大貨車視線死角，以確保自身及他人行車安全。
