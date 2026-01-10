大貨車違停路邊害撞！自行車騎士「撞傷頸椎」癱瘓…司機沒賠錢判關5月

記者吳泊萱／苗栗報導

大貨車違停台61慢車道害自行車騎士追撞癱瘓，司機遭判5月徒刑。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

前年7月，一名尤姓男子駕駛大貨車行經台61線苗栗後龍鎮路段時，將車輛違規停在放慢車道，並於車內呼呼大睡，後方一名路過的自行車騎士康男，因未注意路況猛撞車尾，導致頸椎神經受損，至今仍癱瘓在床。事後尤男被依過失致重傷罪嫌起訴，法院認為尤男至今尚未與康男家屬和解，依過失致人重傷罪判尤男5月徒刑，得易科罰金15萬元；全案可上訴。

檢警調查，2024年7月13日上午7時59分許，尤男駕駛大貨車在台61線苗栗後龍鎮路段103.1公里北上車道的慢車道違規停車，並在車內睡覺，車身占據全部慢車道，一名自行車騎士康男路過時，因未注意車前狀況，一頭撞上大貨車車尾。

猛烈撞擊導致康男第三、四頸脊椎不完全神經損傷，經開刀治療後，至今仍四肢無力、大小便功能障礙、無法自行翻身坐起，必須由專人24小時照護。事後大貨車駕駛被依過失致人重傷害罪起訴。

法官認為，康男自撞受傷後，尤男仍在車內呼呼大睡，直到員警到場才被叫醒，不符合自首減輕其刑規定；被害人康男騎自行車未注意車前狀況，是事故發生主因，尤男事後有表明有意願賠償被害人，但至今雙方尚未達成和解及賠償。考量尤男犯後態度、前科素行，依過失致人重傷罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元；全案可上訴。

