大貨車駕駛國道服務區休息 高公局推咖啡半價優惠

（中央社記者余曉涵台北22日電）高公局統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故17件，分心疲勞駕駛占82%。高公局於明年1到3月規劃大貨車駕駛使用國道駕駛人休息室消費優惠活動，可換咖啡半價券。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，疲勞駕駛一直以來是國道事故主要肇因，經高公局統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，肇事原因為分心疲勞駕駛者計14件，占比達82%。

為了避免疲勞駕駛，目前高速公路除了石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室。

廣告 廣告

高公局表示，為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室的意願，明年1到3月期間規劃「大車駕駛至服務區休息消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。

根據公路局統計，截至今年9月底，全台營業大貨車約7萬7008輛。

根據高公局統計，國道駕駛人休息室從100年開始陸續建置以來，已經超過53萬7758人次使用，今年截至目前有1萬7579人次。

高公局指出，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，且對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全。

高公局呼籲，行車前務必養足精神，確認精神狀態良好，行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛。

A1事故是指車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡的交通事故。（編輯：管中維）1141222