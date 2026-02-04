大貨車駕駛專享！登記休息室享咖啡半價優惠

▲「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，將持續到3月31日。圖為國道清水服務區。（圖／高公局）

[NOWnews今日新聞] 交通部高速公路局提醒，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間7.5倍，夜間行駛國道時，請務必注意車前狀態，駕駛如有疲勞、精神不濟，將導致緊急狀況時無法及時反應，如用路人必須於夜間行駛國道，務以養足精神，請至各服務區駕駛人休息室(全日24小時開放)或駛離國道短暫休憩後再出發，避免疲勞駕車、導致危險。

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局於今年1~3月期間規劃「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大貨車駕駛多至服務區休息。目前除了石碇服務區外，其餘14處服務區都設有「駕駛人休息室」。

廣告 廣告

▲貨車駕駛登記休息室享「咖啡/提神飲料半價」優惠！（圖／高公局）

高公局也提醒，本次春節連假實施高乘載管制措施，2月19日至20日於西部國道北向實施；2月18日至21日於國5北向實施(如附圖3)，請民眾多加留意並配合。

▲115年春節連續假期國道交通疏導措施。（圖／高公局）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國5北上「估初五最多車」！國道春節高乘載時段、路段一次看

國道不繫安全帶一年奪21命！高公局：死亡率差3.6倍

國道1號安全網被剪破！國道警認「剪洞做違規攝像頭」 縣府回應