大貨車駕駛疑因陽光刺眼 屏東台1線追撞5車 (圖)

在長達15年的沉寂後，Nissan終於為旗下旗艦豪華MPV，Elgrand揭開全新第四代車型的面紗，這款在日本市場擁有深厚歷史的車系，不僅徹底翻新外觀與座艙設計，更導入最新的e-POWER與e-4ORCE技術，成為品牌重整計畫中的重要一環。自2010年第三代Elgrand推出以來，這款車型歷經多次小改款與外觀微調，但終於在2025年Japan Mobility Show日本移動展上迎來了全面革新的第四代版本，Nissan在大規模裁員、關閉設計中心與工廠的艱難重整中，仍堅持推出這款旗艦級作品，象徵著品牌在轉型階段中仍不放棄對產品力的追求。

地球黃金線 ・ 9 小時前