大賣場僅8安管 員工性侵得逞

高雄大潤發鳳山店張姓安管人員於民國111年性侵女實習生，高雄地院認為，大潤發的安管疏失與案件發生具有因果關係，而全聯因合併程序概括承受了大潤發的權利義務，因此需賠付被害人與家屬共300萬元。（丁治綱攝）

高雄市大潤發鳳山店張姓安管人員於民國111年1月間，持水果刀將17歲女實習生拖入機房性侵並強拍裸照，一審遭重判有期徒刑13年6月定讞，並要民事賠償被害人家庭300萬元，但張男名下無任何資產，被害人轉而要求雇主負擔連帶責任，高雄地方法院認為，因大潤發於114年6月已與全聯合併，存續公司應承擔賠償義務，判決全聯需負連帶責任，賠償被害少女及父母共300萬元，仍可上訴。

判決指出，張男在原大潤發擔任安管人員期間，結識實習中的被害人，告白不成後，竟私自收存地下室機房鑰匙，趁少女午休時持刀伏擊，強行拉扯頭髮，將其拖往安全梯並鎖入機房性侵，事後還強拍3張裸照，甚至以洗碗精沖洗少女下體，試圖滅證，經被害人報警後遭法辦。

刑事部分，法院判處張男有期徒刑13年6月確定；在民事求償過程中，被害人及其父母雖對張男取得300萬元賠償判決，但張男名下無財產，且入獄服刑，導致賠償金始終無法取得，因此向法院提起訴訟，主張大潤發應負起僱用人連帶賠償責任，全聯公司因合併大潤發而成為被告。

全聯公司在法庭上辯稱，案發當天張男請假，且此屬個人極端犯罪行為，公司已盡選任監督職責；但法官認為，大潤發賣場高達5萬餘坪，卻僅配置8名安管人員，並讓張男輕易取得鑰匙預謀犯案，監視器畫面也無人即時監看救援，監督顯有疏失。

高雄地院認定大潤發有責，而全聯因合併需概括承受大潤發的權利義務，判決應負連帶責任，需給付被害少女200萬元，其父母各50萬元，全案仍可上訴。