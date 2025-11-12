大賣空本尊又開砲！控甲骨文、Meta虛增獲利
[NOWnews今日新聞] 電影《大賣空》（The Big Short）主角原型知名投資人貝瑞（Michael Burry）近日動作頻頻，示警AI泡沫化將至並做空Palantir與輝達。本週又將矛頭指向Meta和甲骨文，指控這兩家公司透過有爭議的會計手段，虛增人工智慧熱潮帶來的利潤。
根據《CNBC》報導，貝瑞11日在X上發文表示，「低估折舊的方法之一，是延長資產的使用年限，藉此虛增獲利，這是現代相當常見的一種財務造假手法。如今，各大科技巨頭正大舉投入資本支出，購買輝達晶片與伺服器，而這類設備的產品週期通常只有2到3年，因此不應該延長運算設備的使用年限。然而，他們卻全都這麼做了。依我的估算，2026年至2028年間，他們將因此少提列折舊達1760億美元」。
貝瑞特別點名甲骨文與Meta，認為他們透過這種方式虛增利潤，導致到2028年時，這兩家公司的利潤恐怕將分別被高估約27％和21％。
《CNBC》報導指出，貝瑞的指控十分嚴重，但由於企業在估算折舊方面享有一定的自由裁量權，因此可能難以證實其說法是否為真。不過，貝瑞還預告自己將會公佈更多細節，請大家拭目以待。
根據公認會計原則（GAAP），當公司預先支付大額資產（例如半導體、服務器等）的費用時，可以將其成本分攤為年度費用，具體金額取決於公司對該資產折舊速度的預估。如果公司預估該資產的使用壽命較長，則可以降低每年提列的折舊費用，進而減少對公司利潤的影響。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
