大賣空貝瑞再度示警：輝達就是當年思科

[NOWnews今日新聞] 根據外媒《Fortune》，電影《大賣空》主角原型、因精準預言2008金融危機而成名的美國投資人麥可貝瑞（Michael Burry），再度對當前AI熱潮示警。他在最新發布的Substack文章中，把這波AI狂潮形容為「華麗卻愚蠢的盛宴」，並點名輝達（Nvidia）是能判斷泡沫何時破裂的關鍵指標。

貝瑞認為，科技產業的創新帶有某種瘋狂的循環性，一家公司可以一路創新到自我耗損，新的公司又會不斷冒出來接替，「這種失控感反而讓美國成為全球創新的中心」。

他回顧1990年代末的網路泡沫，當時的科技大咖被稱為「四騎士」，包括微軟、英特爾、戴爾與思科。其中，思科的股價在1995到2000年暴漲38倍，一度成為全球市值最高的企業，之後卻在泡沫破裂時崩跌逾八成。

貝瑞表示，如今的AI狂潮有著驚人的相似性。他把輝達比作當年的思科。

這已不是他第一次針對AI估值發出警告。近期他在社群平台X不斷質疑輝達晶片是否真的能長期維持需求，以及目前市場的定價是否過度膨脹。依照監管文件，他的基金Scion Asset Management近期才用超過10億美元押注輝達與 Palantir未來價格下跌；幾週後，他又悄悄申請註銷Scion，不再替他人管理資金。

如同當年思科登上全球市值王，如今的輝達也以約5兆美元的市值坐上相同位置。摩根士丹利財富管理的投資總監Lisa Shalett也在《Fortune》專訪中直言，未來兩年她最擔心的，就是AI產業重演「思科時刻」。

她指出，圍繞輝達的生態系正變得高度纏繞。例如輝達宣布投入100億美元資金給Anthropic，Anthropic再把300億美元投入微軟的Nvidia GPU雲端環境，資金在產業內不斷「循環」，形成一個龐大的AI金流巨獸。

面對質疑，輝達近期公布亮眼財報，營收年增 62%，財務長Colette Kress在簡報中反擊貝瑞對晶片壽命的批評，強調輝達的硬體因CUDA軟體整合而更耐用、效率也更高。

執行長黃仁勳接受Fox Business專訪時，更直接否認泡沫說法，強調公司尚未真正投入資金，「而且這些投資占我們營收只是小數目」。他強調全球正在進行一場60、70年來最大規模的運算革新，所有傳統電腦都要換成加速運算與AI平台，「這波建置潮將延續很多年」。

