「大賣空」主角槓上馬斯克 麥可．貝瑞痛批特斯拉市值「高得離譜」

以2007到08年美國房市押注聞名的逆向投資者麥可．貝瑞（Michael Burry）在其付費電子報《Cassandra Unchained》最新文章中，直指特斯拉（Tesla）目前的市值「高得離譜」，並警告公司持續發行新股與未進行庫藏股回購，正以每年約3.6%的速度稀釋現有股東權益。貝瑞在文中還點名，執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）近期獲股權為主的巨額薪酬提案，若依既定條件發放，將進一步加深股東稀釋問題。



貝瑞的批評在市場與媒體間迅速擴散；路透社與多家財經媒體報導，貝瑞在11月30日發表的文章不僅抨擊特斯拉估值，還重申他對於AI熱潮與部分科技股會計處理的懷疑，指控個別公司可能透過激進會計或過度樂觀的假設，誇大硬體投資與未來獲利前景。

提前放空次級房貸一戰成名

分析人士指出，貝瑞的言論具有象徵意義。過去他因提前放空次級房貸而成名，其觀點常被視為識別市場過熱的警示。目前市場對特斯拉的期待不僅包含電動車銷售成長，還囊括自駕、能源服務與AI應用的遠景假設。貝瑞認為，若估值高度倚賴長期極高成長預期與低貼現率，則價格容易脫離基本面風險。



與此同時，馬斯克在另一場公開訪談中提出截然不同的看法。他表示，人工智慧與機器人技術的廣泛應用，可能是解決美國龐大國債問題的關鍵途徑。馬斯克稱，美國國債規模已「高得離譜」，僅債務利息就超過國防預算，若AI與自動化能在短期內顯著提升生產力，則有可能出現供給大幅增加、帶動實質產出超越通膨的情形，從而在數年內緩解債務壓力。



在薪酬與公司治理面向，市場焦點仍落在特斯拉董事會去年通過、長期綁定馬斯克激勵的薪酬方案。該計畫若在十年內達到一系列績效門檻，將讓馬斯克取得相當可觀的股票權益；部分評論認為，這類大規模的股權激勵雖可強化創業者與股東的長期利害一致，但亦可能在公司成長未能達標時造成股本結構擴張與短期股東回報被稀釋的風險。貝瑞在文中即以此為例，批評現行安排可能促使估值泡沫延續但加劇長期股東負擔。



突顯當前科技與資本市場的核心爭論

數據顯示，至2025年11月底，特斯拉仍居全球市值最高汽車製造商之列，市場估值一度被報導約為1.43兆美元，遠高於傳統大型車廠；馬斯克則持有公司約13%的流通股。投資者對於公司在電動車製造、軟體服務、能源事業以及機器人等多項業務的成長前景保持高度期待，但貝瑞與其他批評者提醒，應以更嚴格的折現與資本結構檢視未來估值合理性。



市場反應方面，報導刊出後，特斯拉股價於近一交易時段出現震盪；長期來看，特斯拉過去一年股價曾大幅攀升，反映投資人對於成長敘事的樂觀；但亦有分析師警告，若未來實際獲利與現行估值之間出現落差，波動性與修正風險都將提高。

貝瑞與馬斯克立場的再度交鋒，突顯當前科技與資本市場的核心爭論：一方面是短期與中期的會計、資本稀釋與薪酬治理問題；另一方面則是對於AI、機器人等技術是否能在可觀時程內轉化為足以支撐超高估值的實際生產力與經濟影響之分歧看法。市場參與者、監管者與公司治理評估者將可能據此調整對估值、風險管理與薪酬設計的審視框架。

責任編輯：許詠翔

