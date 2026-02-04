「大賣空」主角警告：比特幣恐陷暴跌「死亡螺旋」

知名基金經理人貝瑞警告：比特幣這一波下跌「深不見底」，恐怕會陷入一場暴跌的「死亡螺旋」。

電影「大賣空」的原型人物：基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌可能演變成越來越大的「死亡螺旋」，對過去一年大量囤幣的企業，帶來長期傷害。（葉柏毅報導）

貝瑞在網路論壇發文指出，比特幣自從去年10月觸頂之後，到現在已經大跌了40%，比特幣之所以被拋售，是因為它的虛擬性質，不能像貴金屬一樣，成為對抗貨幣貶值的避險工具，虛擬貨幣的本質，仍然是一種投機資產。貝瑞警告，目前看不到這一波比特幣的跌勢，有止跌跡象；也就是說，主要持有者的資產負債表將迅速惡化，被迫拋售，進一步拖累整個加密貨幣市場。

廣告 廣告

貝瑞直言，令人膽顫心驚的情節，恐怕已經悄然逼近。他說，如果比特幣再跌個10%，全球最大的企業級加密資產儲備公司Strategy，恐怕將面臨數十億美元的虧損，基本上就是被資本市場宣告出局了。

貝瑞也指出，儘管有企業將比特幣納入資產負債表，但現階段，市場卻不足以無限期地支撐它的價格。貝瑞提到，就他所知，至少有將近200家上市公司，持有比特幣；這類資產必須按市價計入財報，如果價格續跌，風險管理師勢必建議賣出，那麼比特幣將陷入一場「死亡螺旋」。