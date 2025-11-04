「大賣空」傳奇作手重資作空AI巨頭 遭瞄準的Palantir週二開盤應聲暴跌逾10%
在2008年次貸風暴中一戰成名的傳奇投資人貝瑞（Michael Burry），旗下的投資管理公司Scion已經重倉作空AI當紅股輝達（Nvidia）與Palantir。有投資人認為他「瘋了」，但投資人對AI相關類股高處不勝寒的猶豫心態是事實。美股週二（4日）開盤下挫。
根據Scion週一（3日）提交的監管文件，該公司在第三季已經對輝達建倉100萬股賣空期權，價值約1.87億美元；對Palantir更是建倉500萬股賣空期權，價值9.12億美元。賣空期權是先借入股票賣出，日後再買回股票償還的交易，買回股票還股時如果價錢比當初借股賣出時低，就會賺錢。
在作空部位公布後，投資人週二也剛好呈現出對AI狂潮恐怕已經有了泡沫、估價過高的疑慮。Palantir週二一開盤就暴跌了逾10%，輝達開盤大跌逾2.5%。而另一個與AI相關的優步（Uber）公司，在最新財報說明預計全自動駕駛計程車Robotaxi服務，未來幾年都不可能獲利後，週二開盤也暴跌8.9%。
整體而言，美股週二開盤下挫，道瓊工業指數下跌340點或0.7%，標準普爾500指數下跌1%，那斯達克綜合指數下跌1.3%。微軟、亞馬遜、字母集團（Google母公司）等其他重量級AI類股下跌0.6%到1.6%之間。
Palantir股價今年來已經暴漲173%，本益比逼近700倍，投資人已經不時在憂慮這樣的高價公司，是否能有賺到合理獲利的一天。輝達的股價今年已暴漲近50%，本益比落在近60倍，顯著高於一般的大型企業，但遠低於Palantir這一類的AI新創科技巨頭。
貝瑞是當年認定美國房市極度泡沫，以房貸，尤其是次級房貸包裝的證券化資產隨時都有暴跌風險，因此全力作空房市相關證券，大賺一筆，也一戰成名。描述他與其他志同道合者當年行動的電影《大賣空》也成為熱門影片。
在揭露作空部位前，貝瑞上週五在X上引用了一張《大賣空》電影中飾演他的克里斯汀貝爾影片截圖寫說：「有時候我們會看到泡沫。有時候，應該要採取行動。有時候，唯一的致勝方法是離場不玩。」這是他在X沉寂兩年後第一次發文。
由於貝瑞先前也曾多次看空，提出泡沫警告，但無一像2008年金融海嘯那樣準確命中，許多人都質疑他現在能有多少可信度，感到他可能只是本能性看空。被他巨倉作空的Palantir公司共同創辦人兼執行長卡普（Alex Karp）週二接受CNBC電視台訪問時說：「他拿錢做空的兩家公司都是正在賺走所有的錢的公司，這真的非常奇怪。認為晶片與本體論是你想要做空的對象，這真的是個怪人，真的是瘋了。他實際上就是在作空AI。」
