《大賣空》本尊貝瑞示警：比特幣陷死亡螺旋

▲電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry）表示，比特幣價格暴跌可能引發企業資產負債表的壓力，迫使持有者進一步拋售，造成比特幣陷入死亡螺旋的連鎖反應。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 比特幣本週一度跌破7萬3000美元大關，觸及近16個月以來的最低價格，加密貨幣市場波動劇烈，對此，以精準預測2008年次貸危機聞名、電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry）表示，比特幣價格暴跌可能引發企業資產負債表的壓力，迫使持有者進一步拋售，造成比特幣陷入死亡螺旋的連鎖反應。

貝瑞在他個人社群網路平台發文表示，比特幣熊市正在加深，如果比特幣不能止住暴跌的勢頭，有可能會產生嚴重的後果，引爆一種全新型態的金融災難。比特幣在1月迎來連續第4個月下跌，創下自2018年以來最長的連跌紀錄。目前，比特幣價格較去年高峰已經蒸發了約37％。

廣告 廣告

貝瑞認為比特幣已經證明了它並非「數位黃金」，不具備避險屬性，然而，比特幣和貴金屬的期貨合約類似，價值並非由實體資產本身支撐，當投資者想要降低風險時，就會減持比特幣和黃金、白銀的期貨合約，這種去槓桿行為可能導致「擔保品死亡螺旋」。

貝瑞示警，若比特幣價格繼續崩跌，可能出現3種後果：

1.如果比特幣跌破7萬美元，加密資產持有機構將承受巨額損失，全球持有最多比特幣的企業Strategy可能會損失超過40億美元，並將「實質上被資本市場拒於門外」，恐無法再從投資人那裡籌集資金。其他持有比特幣的機構，帳面損失可能落在15～20％之間，這將迫使風險管理人員進一步「採取更積極的措施」，亦即繼續減持手中的比特幣。

2.如果比特幣跌至6萬美元，Strategy將面臨生存危機。貝瑞並未進一步解釋具體細節，不過，Strategy在比特幣陷入熊市之際備受外界關注，若Strategy決定出售部分比特幣，鑑於其為全球持有最多比特幣的企業，恐將讓整體加密市場進一步承受壓力。

去年，Strategy執行長塞勒（Michael Saylor）曾表示，若mNAV、即公司股價相對於其比特幣持倉價值的指標跌破1，Strategy可能會迫不得已出售部分比特幣。根據Strategy官網，目前該公司的mNAV約為1.1。

3.如果比特幣跌至5萬美元，加密貨幣礦工破產，貴金屬市場連帶崩盤。貝瑞認為，一旦比特幣跌至5萬美元，加密貨幣礦工很可能都會陷入破產困境，進而拋售其比特幣儲備，且連帶的交叉違約風險將會對貴金屬市場造成連鎖反應，導致貴金屬市場同步遭遇災難性拋售，貴金屬期貨恐將因為沒有買家承接而跌入金融黑洞。

貝瑞長期以公開批評比特幣與加密貨幣的立場聞名，曾稱比特幣為「我們這個時代的鬱金香」，認為比特幣就是過去鬱金香泡沫的投機狂熱重現。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

幣市再震盪！比特幣急挫一度跌破7.3萬美元 驚現16個月低點

避險資產變雲霄飛車？金價30日波動率超車比特幣 創2008以來新高

黃金白銀比特幣價格崩跌！富爸爸作者：入場時機 分析師看法不一