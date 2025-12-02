「大賣空」貝瑞嗆特斯拉 市值荒謬高估

▲ 特斯拉的市值被「大賣空」本尊認為是「荒謬高估」。（圖／美聯社／達志影像）

以精準狙擊2008年金融風暴聞名的「大賣空」原型麥可貝瑞再度出手，這次點名的對象是電動車大廠特斯拉（Tesla）。他在最新的Substack文章中直言，特斯拉當前的市值「荒謬地高估」，並批評市場長期對其抱持過度樂觀。

貝瑞表示，特斯拉股價已脫離基本面太久，尤其馬斯克規模高達1兆美元的天價薪酬，更將持續稀釋公司股份。

除了估值，他也尖銳點名特斯拉支持者過去先是全押電動車、之後押自駕技術，現在又押在人形機器人身上。

這並非貝瑞第一次對特斯拉開火。他早在2021年便做空當時市值約5.3億美元的特斯拉部位，但數月後結束交易，當時貝瑞僅表示那「只是一筆短線操作」。

貝瑞近期火力全開，連續對科技巨頭發難。他認為當前AI熱潮存在明顯泡沫，並在上個月揭露，他押注看空輝達與Palantir，甚至與兩家公司隔空互嗆。

為擺脫SEC申報限制，他更在11月決定讓基金取消註冊。

馬斯克則強力反擊所有空頭，甚至預言特斯拉終將成為「全球最有價值的企業」。史上最大規模的1兆美元薪酬方案已獲股東通過，條件是特斯拉市值在未來十年衝上8.5兆美元，接近目前輝達的兩倍。

