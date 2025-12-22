《大賣空》貝瑞揭「放空輝達關鍵」 專家搖頭：這不是看空是看錯





電影《大賣空》（The Big Short）的主角原型、避險基金經理人貝瑞（Michael Burry）於20日警告，如果美國企業大舉投入人工智慧（AI）軍備競賽，並押注耗電量高的輝達（Nvidia）AI晶片，最終恐怕只能成為輸家。對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞反駁「這不是看空」。

沈萬鈞21日在《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專上指出，貝瑞的論點聚焦於能源面，他寫道：「他的核心論述是AI非常耗電，而中國在發電能力與能源擴張上比美國更有優勢；既然GPU（圖形處理器）是高功耗的通用運算，美國如果繼續把AI發展押在輝達身上，只會讓自己在能源競賽中處於劣勢。與其如此，不如轉向效率更高、功耗更低的ASIC（特殊應用積體電路），才是正確方向。」

沈萬鈞直指這樣的看法看似宏觀，實則看錯問題本質，甚至還包了一層地緣政治與能源戰略的外衣。沈萬鈞指出，從AI是怎麼被真正建構出來的角度，就會發現這整個推論其實像小孩子在解物理題：「看到耗電，就以為答案是省電；看到GPU吃電，就直接下結論說不該支持GPU。問題是，AI從來不是一個『電力轉算力』的簡單算術題。」

他強調把AI的發展理解成「誰比較會發電，誰就會贏」，本身就已經站在一個完全錯誤的起點上。因為真正限制AI的，從來不是單位算力耗多少電，而是你能不能在一個高度不確定、持續變形的模型世界裡，快速試錯、快速迭代、快速推翻昨天的答案。GPU在 AI世界裡存在的意義，恰恰不是效率，而是彈性；不是省電，而是容錯。

沈萬鈞認為ASIC當然很省電，也很有效率，但那是建立在一個前提之上：你已經非常確定你要算什麼，而且這個問題在未來幾年都不會變。可惜的是，AI正好完全不符合這個前提。「模型結構在變、訓練策略在變、推論形式在變，甚至連『什麼叫有效率』本身都在被重新定義。在這樣的產業狀態下，用能源多寡來否定 GPU、擁抱 ASIC，本質上就是把一個動態系統，錯看成靜態工廠。」

他指出更諷刺的是，這套邏輯如果真的成立，那麼全世界最懂效率、最懂能源配置、也最早自研ASIC的那些科技公司，早就該全面拋棄GPU。他說：=但現實剛好相反。因為所有真正站在工程現場的人都知道，沒有GPU撐住前端探索，ASIC根本沒有用武之地。」

沈萬鈞總結，所以問題從來不是「AI很花電怎麼辦」，而是「在一個會不斷變形的技術前沿，你要用什麼工具活下來」。他批評貝瑞把這件事簡化成發電量的比較，再進一步推論美國不該支持輝達的觀點「只能說，這不是看空，而是看錯。」

