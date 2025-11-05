「大賣空」貝瑞重出江湖！砸 11億美元做空輝達和Palantir 警告AI泡沫來臨

因預測2008年美國次貸危機而聲名大噪的「大賣空」投資人麥可貝瑞（Michael Burry），透過其避險基金Scion Asset Management大舉做空AI明星股。美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，貝瑞購買約1.88億美元輝達（Nvidia）賣權和9.12億美元Palantir賣權，總計超過11億美元。貝瑞10月在X平台警告「有時我們會看到泡沫」，呼應華爾街高層對市場過熱的擔憂。同時，高盛執行長索羅門（David Solomon）和摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）也均預警股市可能面臨10%至15%回檔。

貝瑞重返社群發布泡沫警告

貝瑞10月在X平台發出自2023年以來首則貼文，分享電影《大賣空》演員克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演他的劇照，並寫道：「有時我們會看到泡沫。有時可以對此採取行動。有時唯一的獲勝策略就是不參與遊戲。」4天後即披露對輝達和Palantir的看空部位。



貝瑞因成功預測2008年美國房市泡沫破滅而聞名，其故事被寫入麥可路易士（Michael Lewis）2010年著作《大賣空：末日機器內幕》，並改編為2015年同名電影。他的X帳號用戶名為「卡珊德拉公主」，呼應希臘神話中預言特洛伊淪陷的人物。

Palantir 4日暴跌近8%

儘管 Palantir 3日公布強勁季報並上調營收預測，股價4日仍暴跌7.94%，市值蒸發超過330億美元。該公司本年度股價已上漲超過170%，過去兩年飆升約1000%，遠超微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭表現。



CFRA Research科技分析師齊諾（Angelo Zino）表示，Palantir財報結果「出色」，但公司估值「有點極端」。Palantir預期本益比高達250倍，相較之下輝達為33倍，微軟為29.92倍。

華爾街高層警告市場過熱

根據《路透社》報導，高盛執行長索羅門和摩根士丹利執行長皮克4日在香港全球金融領袖投資峰會上警告，股市可能面臨10%至15%回檔。索羅門表示：「科技股倍數已經很滿」，皮克則認為「我們應該歡迎可能出現的回檔」。



摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）10月也警告，未來6個月至2年內美股面臨重大修正的風險升高。橋水基金聯合投資長本週表示，投資人正忽視不斷累積的風險。

AI 熱潮引發泡沫疑慮 循環融資成隱憂

AI 熱潮引發與網路泡沫的比較，投資人將數十億美元投入科技公司。花旗集團預估，科技巨頭的AI相關基礎建設支出到 2029 年將超過 2.8 兆美元。週一OpenAI與亞馬遜簽署7年期380億美元雲端服務協議，凸顯企業交易狂熱。



《彭博社》指出，涉及OpenAI、輝達等 AI公司的循環交易引發擔憂，市場質疑 AI熱潮是否被人為撐起。然而，部分分析師認為當前 AI 熱潮與網路泡沫不同，因為領導企業擁有穩固獲利和實際業務表現支撐。儘管面臨質疑聲浪，Palantir 執行長卡普（Alex Karp）週二接受《CNBC》訪問時表示，做空Palantir和輝達的人「瘋了」，每次被放空都會「三倍努力取得更好數字」。