《大賣空》貝瑞重磅警告「輝達是思科」 市場恐重演1999大崩盤





電影《大賣空（The Big Short）》原型、知名投資人貝瑞（Michael Burry）11月24日在部落格上發長文《泡沫的主要跡象：供給側暴食》（The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony），直指當前AI熱潮存在巨大泡沫，市場狀況與1999年科技股崩盤前高度相似。他更點名輝達（NVIDIA）在本輪熱潮中的角色，與當年泡沫中心的思科（Cisco）如出一轍。貝瑞強調AI泡沫正在加速形成，而歷史正以驚人速度重演。

貝瑞表示，「這一次並沒有什麼不同，AI崛起的結構與網路泡沫極為類似。如今處於中心的是名為輝達的『新思科』。」他認為AI產業正面臨「供給側暴食」，即晶片與資料中心的建置速度遠超實際需求，恐形成系統性過剩。

指控科技巨頭「高估獲利」

貝瑞指出，AI所需GPU實際壽命僅2至3年，但多家科技巨頭卻將折舊期拉長至6年，導致帳面獲利被大幅美化。他估算，2026到2028 年間，各大企業因折舊低估而被虛增的利潤將高達1,760億美元。其中，甲骨文（Oracle）2028年獲利可能被放大逾兩成，Meta約放大20%以上。

貝瑞警告，科技公司正積極投入龐大資金建置AI基礎設施，但下游應用與實際市場需求並未同步成長，形同複製1999年網路泡沫破裂前的情況。他強調AI泡沫的本質是「災難性的過度供應，需求卻遠遠跟不上」。他警告，科技巨頭正瘋狂投入數據中心與AI晶片，但下游AI應用的商業化速度遠遠跟不上，形成典型的「供給泡沫」。

點名輝達角色似當年「思科」

貝瑞反駁市場認為「科技巨頭高獲利＝無泡沫」的說法，指出1999年網路泡沫同樣由微軟、英特爾、戴爾、思科等高利潤巨頭推動，而非小型新創。他警告，如今的AI熱潮正由微軟、Google母公司Alphabet、Meta、亞馬遜、甲骨文等「五大公開騎士」主導，加上OpenAI等公司，並承諾3年內投入近3兆美元於AI基礎建設，，包括資料中心、運算晶片與能源布局，恐再度複製泡沫循環。

在貝瑞的分析中，輝達在AI熱潮中扮演「鎬和鏟子供應商」角色，與當年網路基建龍頭思科高度雷同。思科在2000年泡沫破裂後曾大跌逾75%。貝瑞暗示，一旦市場認知回歸現實，輝達同樣可能面臨劇烈修正。

自稱「不再被封口」

貝瑞於今年推出付費專欄「Cassandra Unchained」，稱自己過去因基金管理規範受限，言論空間受到壓抑，如今得以無保留發表觀點。他先前也曾被媒體誤報持有「10億美元做空輝達」，後來澄清實際名目部位僅 920萬美元，規模遭誇大百倍。

引蒙格語錄：刺破氣球的人最不受歡迎

文章末尾，貝瑞引用股神巴菲特摯友與合夥人—波克夏副董事長、已故投資大師查理蒙格的話作結：「如果你到處刺破氣球，你不會成為房間裡最受歡迎的人。」暗示他將持續對市場提出不受歡迎的警告。

（封面圖／翻攝《Cassandra Unchaine》的X）

