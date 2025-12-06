「大賣空」麥可貝瑞：OpenAI註定失敗

▲電影《大賣空》原型人物貝瑞在X上表示，OpenAI就是下一個網景。（圖／麥可貝瑞X發文）

[NOWnews今日新聞]

以精準預測2008年次貸危機聞名、電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry），今日在X上再度發表尖銳評論，直指全球AI熱潮背後的巨頭OpenAI正走向悲劇。

貝瑞貼文開門見山地指出，「所有真正了解情況的人都清楚一件事，OpenAI就是下一個網景（Netscape）。」他強調，OpenAI不僅「註定失敗」，且目前正「不斷流失現金（hemorrhaging cash）」，微軟雖然極力維持OpenAI的運作，卻同時「把它留在資產負債表之外，並吸走其知識產權（IP）」。

廣告 廣告

貝瑞語氣強烈，直言外界不禁要問，「既然如此，為什麼OpenAI還能不斷獲得新資金？」他給出的答案更具警訊，「因為整個產業迫切需要一場規模5000億美元的IPO。」

貝瑞將OpenAI比喻為網景，引發市場高度關注。網景的沒落，核心原因正是微軟的強勢介入。這家公司於 1994 年創立後，首款瀏覽器問世短短四個月，市占率便飆升至全球約七成五，幾乎壟斷早期網路入口。

然而微軟憑藉Windows作業系統的主導地位，直接將自家IE瀏覽器免費綁入系統，讓網景原本仰賴銷售瀏覽器的商業模式瞬間瓦解。最終，網景在歷經多年苦撐後於2003年走入歷史。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大賣空貝瑞嗆特斯拉「荒謬高估」 酸馬斯克1兆美元薪酬稀釋股東

現在是撿便宜最佳時機？大賣空貝瑞公布「4大愛股」

大賣空貝瑞再度示警：AI泡沫要爆了 輝達就是當年思科