大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」

國民黨主席鄭麗文於南投縣參加黨慶活動，與南投縣長許淑華一同跳舞，表演歌曲「小蘋果」。 鄭麗文下午前往彰化縣，面對黨內有三位意圖參選2026年彰化縣長的人選：現任黨部主委謝衣鳳及兩位前副縣長，鄭麗文表示黨部正在進行協調。

鄭麗文與許淑華跳舞（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文在活動中強調，中彰投地區的三個首長均為女性，她認為「一個家要有女性才能安」，似乎是暗示可能支持謝衣鳳參選彰化縣長。 前縣長卓伯源對謝衣鳳表示支持，但另外兩位前縣長洪榮章和柯呈枋也有意參選，三人在黨慶活動中幾乎沒有互動，氣氛略顯僵硬。 謝衣鳳表示已與國民黨中央黨部討論過彰化縣長選舉的事宜，並期待國民黨能繼續在彰化執政。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文強調中彰投是國民黨在中台灣的執政「金三角」，黨部正在積極進行徵詢、協調和溝通。 若謝衣鳳出線參選彰化縣長，她與其弟、彰化縣議長謝典林的政治佈局將成為台灣地方政治史上的首例姊弟搭檔。 謝典林表示，儘管他與姊姊是家人，但在政治上各自爭取支持，他主要爭取的是較年輕的選民群體。

