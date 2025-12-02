大車事故引關注！左營警、監理所與金松貨運 攜手進校園宣導交通安全

記者洪正達／高雄報導

金松貨運攜手左營分局進入文府國小宣導大車交通安全。（圖／翻攝畫面）

左營分局積極扎根校園宣導人身安全，於114年12月2日8時許至轄內國小辦理「大車進入校園體驗活動」，同時宣導交通安全，在活動上副分局長高傳成介紹大型車視線死角以及內輪差的危險性，業者林小姐也提供了3輛大車給小朋友實地乘坐駕駛座體驗，高雄市區監理所也派員向現場宣導交通安全知識，現場小朋友踴躍的程度連老師都忍不住直呼「怎麼會這麼熱烈」。

參與宣導金松貨運特別將預拌混凝土車開進校園，讓孩子實際坐上駕駛座，親身感受大型車的 視線死角。活動也示範大車轉彎時極易發生的 「內輪差」危險區域，提醒學生避免停留在大車旁側，以降低事故風險。

警方與監理所同步宣導安全距離、路口停看聽等基本觀念，希望透過實車體驗與專業講解，讓交通安全向下扎根，打造更安全的道路環境。

左營分局分局長謝承甫表示，這次體驗活動業者相當熱心，請求警方協助來辦理，分局及校方也積極配合，讓學子們對於大型車的視線死角、內輪差有切身的體會，也趁此機會進行交通安全宣導，一舉兩得，值得讚許。

