即時中心／林耿郁報導

昨（29）天晚間7點多，台北市大安區敦化南路二段發生公車撞客運事故。一輛大都會客運的敦化幹線公車，與另一台開往桃園龍潭的台聯客運發生擦撞，幸好無人受傷，雙方駕駛均無酒駕反應。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據大安警分局資訊，這起車禍發生在昨晚7時52分左右，地點在敦化南路二段98號前。

其中一輛為敦化幹線公車，由57年次沈姓男子駕駛；另一輛為台聯客運大客車，由62年次陳姓男子駕駛，兩車於同一車道行進時，疑似未保持安全間隔，導致公車左側車身與客運右前車頭發生擦撞。

廣告 廣告

警方獲報後立即派員到場處理，當時僅客運車上有3男1女乘客，均表示願意配合事故調查，並續搭原車前往龍潭，無人受傷。

本次事故造成兩車擋風玻璃及車身窗戶有不同程度損壞；兩名駕駛均無酒味、酒容，經雙方同意未實施酒測，駕籍查證均正常，全案依規定以A3類交通事故處理。

大安分局呼籲駕駛人，行進間應保持適當距離及安全間隔，尤其營業駕駛人駕車機會更頻繁，更應建立防禦駕駛觀念，以確保行車安全。

快新聞／大客車禍！北市大安敦化幹線擦撞客運 部分玻璃全碎

公車玻璃碎裂。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／大車車禍！北市大安敦化幹線擦撞客運 部分玻璃全碎

更多民視新聞報導

奪命瞬間！彰化機車騎士疑不慎自摔 慘遭大貨車輾斃

盼用路人提供畫面! 婦閃公車摔車? 疑遭汽車後照鏡撞

公路出「詭」！球迷逆向直撞卡車 七人慘死拋飛路面

