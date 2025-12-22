大車駕駛至服務區休息消費優惠
疲勞駕駛一直是國道事故主要肇因，為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高速公路局（下稱高公局）於明（一一五）年一至三月期間規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。
高公局統計，今（一一四）年截至十一月底，國道重型車輛A1死亡事故總計十七件，肇事原因為分心疲勞駕駛者計十四件，占比達八十二％。為避免疲勞駕駛，目前高速公路除石碇服務區外，其餘十四處服務區已設有駕駛人休息室。
高公局表示，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全。
其他人也在看
Toyota 放大版 RAV4 確認重返日本市場！台灣也有望參考引進
國內銷售龍頭和泰日前宣布，已在研擬擴大引進美國製造車款，而日本市場則率先宣布，Toyota 明年起將以「逆輸入」方式導入美規 Camry、Highlander 以及 Tundra，其中的熱銷七人座 Highlander 也有望成為國內引進美規車的參考。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
邢男老師鐵口直斷！全新大改款Toyota RAV4編成與車價預測
身為一名車媒，會一點占卜也是合理的(?)在全新大改款Toyota RAV4即將來臨之際，邢男老師掐指一算，似乎看到了一些資訊，當然天機不可洩漏，有些是彼此心照不宣就好，歡迎大家一起來說出你對全新RAV4的想法，一起來看看邢男老師猜的對不對？車水馬龍網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃捷綠線通車倒數！捷工局邀民眾搶先探訪地底隧道 見證工程成果
桃園捷運綠線自107年開始動工至今，已歷經約7年時間。在明(115)年即將通車的倒數一年之際，桃園市捷運工程局特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。活動期間，市長張善政也現身參與，與民眾一同見證工程的重要進展，並於聖誕節前夕提前向大家獻上祝福。 捷工局說明，桃園捷運綠線桃園電子報 ・ 6 小時前 ・ 2
SYM CRUiSYM 2026 發表！黃牌入門速克達首選亮相
黃牌大型速克達SYM CRUiSYM正式宣告回歸國內銷售並接替Joymax Z+成為SYM新一代入門車款選項，齊全的配備與升級的運動性，不僅建議售價17.88萬合理得宜，附帶的2.6萬購車補助金與36期零利率方案更是誘人，而在2025 SYM重車大會師中，選擇新車線上發佈的CRUiSYM也迎來了首次實車亮相。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
產線關閉 Ford Kuga 美規正式停產！國內目前持續販售中
每年為 Ford 貢獻近 20 萬輛銷售的 Kuga 即將退場，近日 Ford 正式關閉有 70 年歷史的路易斯維爾組裝廠產線，意味著 Kuga 美規正式停產，在如今休旅當道的年代，砍掉一款熱銷主力休旅的操作令人意外，北美 Ford 接下來將專注於 Bronco Sport。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
土城樹林線進入全面施工，未來串聯 4 線，拼 2031 年完工！
新北市重大捷運建設再傳進展。由新北市政府捷運工程局推動的「捷運土城樹林線」正式宣布全線動工，其中貫通全線的關鍵工程 CQ880B 土城高架段，已於 2025 年 12 月 1蘋果仁 ・ 7 小時前 ・ 2
Kymco送測Yogurt Slim油耗出爐！比照K1與新豪邁推光陽優格特仕版？
光陽機車於2024年8月1日舉行了60週年慶暨新車發表會，請來韓籍啦啦隊女神「李多慧」替全新女用機車「優格Yogurt」代言，劍指SYM CLBCU。縱然Kymco優格有著可愛外型、繽紛色彩與每公升破60公里的油耗表現，但現階段銷售數據暫時難與「三陽蜂鳥」匹敵。如今，2025年11月油耗數據出現光陽送測兩款Yogurt Slim車型，不曉得是否為比照新豪邁特仕版、K1特仕版的策略，再推優格特仕版？地球黃金線 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
日系入門輕 MPV 高級版展現全新風貌！霸氣造型有如 Alphard 雙生兄弟
隨著 2026 東京改裝車展將於明年 1 月 9 日登場，各家日系品牌也摩拳擦掌準備大展身手，而被譽為小車專家的 Daihatsu 也陸續公布參展陣容，除了以全新大改款 Move 為主角的 Move Kuromeki、Move #ootd 兩款改裝概念車之外，也為享有高人氣的 Tanto Custom 高級版推出 Kuromeki 客製化版本，看起來就像是迷你版 Toyota Vellfire，成功提前掀起話題。自由時報汽車頻道 ・ 2 天前 ・ 發起對話
讓高性能電車更狂野，現代汽車為Ioniq N推出具賽道戰鬥氣息的全新N Performance Parts
現代汽車（Hyundai）的性能副牌N所打造的Ioniq 6性能版Ioniq 6 N，不僅具備豬運動化的外觀和兇暴的性能，但對某些一腔熱血的車主來說，如此的性能改造還不夠。他們想要的是更有賽道日氛圍的車款，於是現代汽車正回應買家的這項需求，推出全新N Performance Parts套件，包含碳纖維空氣動力套件，尤其是加裝了天鵝頸尾翼，以增加賽道下壓力，其天鵝頸後尾翼，讓人聯想到保時捷的911 GT3。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／BMW M儀表板進化 遊戲面板提升駕駛體驗
愛玩車／BMW M儀表板進化 遊戲面板提升駕駛體驗EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
彰化庇護島"半年13撞"駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅
中部中心／綜合報導彰化彰南路的庇護島，從4月裝設以後，頻頻出"撞"況，18日下午，迎來了第13撞！駕駛撞完竟然落跑，警方已要求到案說明；另外在台中，一台直行貨車，與左轉轎車相撞後，失控往路邊騎樓方向暴衝，波及了13台車輛及2戶民宅。監視器拍下，貨車直直衝進騎樓，撞破塑膠遮雨棚，把停放的休旅車整台撞歪成90度，貨車駕駛，冷靜一下，回過神後，自己從車窗爬出來，台中貨車失控暴衝 連撞13輛車.2戶民宅（圖／翻攝畫面）但怎麼會，莫名其妙有貨車暴衝進騎樓？換個角度看，一台轎車，準備左轉，直行貨車，閃避不及撞了上去，整台車向右偏移，路邊停放機車，通通被撞倒，就連轉角停的另一台貨車，也被撞歪。事發就在台中市北屯區環中東路上，兩車相撞事故，波及2戶民宅，及路邊貨車、轎車、機車，零零總總，加起來一共13台車輛，而彰化彰南路的庇護島，則是在18日下午，迎來了第13撞！彰化彰南路最悲情庇護島 ＂第13次撞＂駕駛肇事逃逸（圖／翻攝畫面）十字路口，左轉道上黑色休旅車，突然偏移軌道，往行人庇護島方向，直直騎了上去，轎車前輪懸空，反光警示牌，通通被壓在底盤下方，不過駕駛沒下車查看，反而一腳踩下油門，搖搖晃晃的離開現場彰化彰南路上的庇護島，今年4月裝設後，已經被撞13次，實在多災多難，堪稱最倒楣庇護島，還是得提醒駕駛人，開車上路，睜大眼睛，留意路況才是最重要的。原文出處：彰化庇護島＂半年13撞＂駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅 更多民視新聞報導慘!短短半年第11次 彰南路上庇護島又出＂撞＂況"行人庇護島"設計霧煞煞! 網友:這是最奇葩設計張文原本想逃？「表定20日才退房」凌亂室內還藏恐怖物民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】保時捷讓時光倒流 20歲的Carrera GT重生
對保時捷車迷來說，最接近「時光機」的存在，非Sonderwunsch特殊客製化部門莫屬。只要預算到位，保時捷能將一輛老車完全拆解、重建，恢復到近乎「零公里新車」的狀態，並附上原廠認證文件。眼前這輛Carrera GT，正是誕生超過20年後，被原廠親手送回巔峰狀態的代表作。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
台船100噸級、300噸級海洋調查船今放龍骨 拚2027年交船
台船承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，並在今天(22日)於高雄舉行安放龍骨祈福儀式。台船說明，這兩型船預計2026年第三季下水，並於2027年第二季交船，未來服役後，將可提升我國海洋研究效率，作為海洋科研人員的堅強後盾。 台船指出，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺、船寬7.5公尺、船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳，未來將執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作。 至於300噸級海洋基礎調查船規格，台船說明，其船長40公尺、船寬9公尺、船深3.7公尺，船體材質設計與100噸級相同，且可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能，未來將執行淺海與離島探測調查任務。 台船表示，這兩型船都配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器施放、拖曳及回收；中央廣播電台 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／度過七年癢之福 法車雙品牌資深車友專屬優惠
愛玩車／度過七年癢之福 法車雙品牌資深車友專屬優惠EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新紀元全球戰略車款 The All-New Ford Territory 預售啟動
【記者 劉嘉菲／台北 報導】銷售要大放異彩就看這一台！福特六和營銷服務處副總經理 黃品森在(11/18)全球戰台灣好報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Aston Martin Vantage S登場1198萬起！同場加映亞洲首輛Valhalla抵台交付
Aston Martin全新Vantage S登台亮相，售價新台幣1,198萬元起；承襲品牌以「S」為名的高性能車款傳統，此次以駕駛者導向的Vantage為基礎，透過全方位且精準的細節強化，使Vantage S的動態性能表現再攀全新高峰。同場加映全亞洲首度交付的Valhalla實車抵台，其為Aston Martin量產中置引擎插電式混合動力超跑，全球限量999台，預計於2026第一季正式掛牌上路。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歐盟放棄2035燃油禁令，Volkswagen堅信電動車才是未來
歐盟日前放棄2035燃油禁令，將零碳排目標從原先100%放寬至90%，讓內燃機得以透過油電、電子/生質燃料來達到目標，然而Volkswagen近日表示認為電動車仍是未來。歐盟原定於2035執行燃油禁令，但在經過車廠與官員協調溝通下，日前歐盟決定放棄燃油禁令，這也讓不少車廠大幅減少壓力，但要繼續販售內燃機還是有條件，原先100%減碳目標放寬至90%，未來內燃機需透過生質/電子燃料與歐盟境內生產低碳排鋼材、插電式油電等方式來達到規範，但日前Volkswagen表示電動車仍是未來。 Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，最終都將會被淘汰，表示該級距車型的未來將會是電動車，因此ID.Polo將會接替該級距車型，另外2027年仍會照計畫推出售價低於2萬歐元的量產ID. Every1。之所以會堅持推出小型電動車，因歐盟並未完全放棄電動化，祭出小型電動車超級積分制來鼓勵車廠能繼續發展電動車。Volkswagen認為小型燃油車在歐洲未來已無市場，該級距之後仍會是電動車。2027年會推出量產ID. Every1。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
油罐車打N檔.拉手煞車仍一路滑 駕駛追車險遭輾
台中市 / 綜合報導 台中市龍井區向上路長下坡路段，19日一輛油罐車在加油站卸完油後，突然往前滑衝出加油站，跨越中央分隔島衝到對向道路，一路在長下坡路段滑行近400公尺才停下來。過程中駕駛一度在旁邊緊追，但車子速度太快導致他被甩下到車道差點遭油罐車輾過。幸好車子一路滑行，沒有波及到其他人車，事發原因疑似是駕駛打了N檔，將輪檔取下後，車輛才會往前滑行。轎車在道路上直行，但接著一輛油罐車從右邊加油站衝出來，駕駛在旁邊一直追，似乎是想跳上車內，但車子速度太快，他整個人被甩下車，從車輛後方鏡頭看到，油罐車衝上路面，差點輾到駕駛，接著整輛車跨越中央分隔島，衝到對向道路上，一路往下滑行消失在鏡頭內，藍衣油罐車駕駛也放棄追車了，一步步慢慢往車子的方向走，路過的用路人看到這一幕被嚇到了。目擊者說：「整輛車衝出去。」這輛油罐車車頭幾乎全毀上面插著樹枝，車底還壓著防撞桿，車子前輪嚴重扭曲變形，路面上還有洩漏的油漬，車禍發生地點在台中市龍井區，這個俗稱「死亡下坡」的向上路六段，根據了解，當時油罐車駕駛在加油站將油洩完取下輪檔，但車子打的是N檔，雖然有拉手煞車，但可能因為車體太重手煞車抵擋不住重量，導致油罐車一路往下滑行將近400公尺，才停下來。目擊民眾說：「司機還可以走，慢慢走下來這樣，跟他講話，好像有點恍神了。」烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「立即派員啟動交通管制並通報拖吊車到場，並完成路面油污清理。」幸好事故沒有波及其他車輛也沒有人受傷，事後拖吊車到場將事故排除，確切肇事原因警方還在調查，但再看一次當時畫面，駕駛為了追車整個人甩飛到車道上，驚悚瞬間讓路過民眾都替他捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
ID.Polo預告2026年Q1現身，雙電池4動力規劃入門售價2.5萬歐元
Volkswagen證實已經投入小批量ID.Polo與ID.Polo GTI的量產版原型車至全球各地進行道路測試，並透露ID.Polo車系部份規格細節，包含性能設定的ID.Polo GTI在內，預計將提供4種不同動力輸出設定，以及2種不同電池容量選擇，可繳出約450公里最大續航里程。地球黃金線 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 19