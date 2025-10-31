大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
日月潭住宿一晚收費破4萬7千元，網諷這價格，難道是包含來回機票嗎？國旅價格高昂，已成為民眾茶餘飯後的話題。在此同時，行政院為因應旅宿業和商港碼頭業反映「找不到人上班」，宣布將開放20萬名外勞來台就業，勞動部甚至還要派員到東南亞各國設點招募外勞，強調這項專案將結合「本勞加薪」，但這項做法，真是萬靈丹嗎？
首先來看，日月潭住宿一晚近5萬元的原因，真的是勞工人力不足導致經營成本水漲船高？實際上，台灣旅宿業勞工長期面臨嚴重低薪問題，即使業者找不到人，大部分並未加薪找人，還是開出一樣的低薪。2024年數據顯示，旅宿業勞工薪資甚至低於整體服務業的平均水準，月薪不到3萬元，被外界認為這是旅宿業嚴重缺工的主要原因。
行政院最近宣布外勞政策大轉變，將針對旅宿業與商港碼頭業實施三大移工變革，政策喊出「只要一名本勞加薪2000元，業者就可增聘一名外籍移工」，預估4年內，本國勞工加薪受惠人數可達20萬人，也就是未來將引進20萬名外籍移工。
開放20萬名移工來台，人數不是小數目，若加上已經在台工作的85萬名外勞，在台工作外國人將突破百萬大關，這數字還未計入轉入地下的9萬名到期卻失聯的外籍移工。未來會不會排擠本勞工作、壓縮本勞薪資行情，尚待觀察。
「找不到人來上班」不是單純「勞力不夠」的問題。根據觀光署統計，今（2025）年1月到9月，台灣出境旅遊人數比入境多 805 萬人，「觀光逆差」比去年更加嚴重。經過調查，主要原因之一是「台灣住宿費太貴」，許多民眾評估不如搭機出國玩還比較划算。交通部觀光署長陳玉秀在立法院回答立委質詢時，也坦言在台灣住宿確實很貴，未來交通部將規畫推動拉大假日、平日的住宿價差，希望消費者回流。
既然國旅住宿的定價如此高昂，照理講，旅宿業勞工必然可分得更多利潤、薪資也較高。不過真實數據卻是旅宿業勞工長期低薪。旅宿業的「缺工」，可能不是找不到人，而是找不到「願意接受低薪的勞工」。
旅宿業因為勞工薪資低、工作負荷重、勞動條件惡化、工作時間又長，不但找不到新血加入，連既有員工都陸續逃離，讓旅宿業陷入惡性循環，業者最後只能央求政府大幅開放外勞，若繼續用最低工資給付，將是治標不治本。
勞動部喊出「只要一名本勞加薪2000元，業者就可增聘一名外籍移工」，但是當20萬名外籍移工都來台後，勢必排擠本勞的工作機會，屆時業者還想聘請本勞嗎？最後本勞加薪的幅度，可能就停留在最初的2000元。
大舉開放外勞，不是根治百病的作法。勞動部勞動發展署之前曾協助媒合旅宿業招募房務員和清潔員，當時就發現，業者開出的薪資普遍偏低，相較該飯店每日上萬元的房價，其給付給房務人員的薪資顯著不相當。
旅宿業景不景氣、業績好不好、有沒有餘力去改善全體勞工待遇，不只是單一問題，也包括政府觀光整體配套、兩岸能否開放團客等大環境因素。但台灣住宿平均費用偏高，導致國人寧可出國，也不國旅，訂單流失已是不爭的事實。高單價的國旅住宿，卻因為低薪，找不人來上班，也十足諷刺。
這次政府滿足旅宿業的需求，大幅開放外勞來台，應從根本檢討，檢視旅宿業勞工薪資結構與工作量是否相稱，輔導成一個具有薪資競爭力的就業環境，讓旅宿業招募人才步入正軌，避免淪為用更廉價勞工來取代本勞。政府應從政策上獎勵旅宿業優先僱用本國勞工，否則一昧開放大量低薪外勞來台，只是抑制薪資成長、取代本勞。若低薪依舊、民怨不平，難保不會爆發新一波失業潮與更多的社會問題。
