大轉彎！吳怡農：我從來沒有批評大罷免運動的志工

有意代表民進黨出戰2026台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農，因日前批評「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，遭到黨內圍剿。吳怡農今天表示，從來沒有批評大罷免運動的志工，「讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。」

吳怡農。（圖／中天新聞）

「這幾天，是自我反省的時間。」吳怡農今天在臉書上發文表示，「我的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，我會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。」他還說，「首先我想鄭重的表達，罷免運動團體在今年是我心中的無名英雄，讓我敬重又感動。最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。」

吳怡農指出，大罷免期間，每當他出席活動、受訪、路口宣講，或是有機會和現場志工說話，都會盡可能親口對他們表達：「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴。」因為他很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以在七月時他發布了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下他的感謝，「我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們。」台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力，「當我在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。」

吳怡農。（圖／中天新聞）

吳怡農說，還原爭議言論的來龍去脈，面對媒體提問：「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了。」事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。他強調，從來沒有批評大罷免運動的志工，他一向談的是，過去專家分析，只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析。無論是說他的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。

吳怡農認為，雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨；曾經投給蔣萬安的人，也曾經投給蔡英文。小英總統在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待。 因此，對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好。越艱困的選區，提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人。

吳怡農說，自己最想說的一句其實是：「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」目前台北市這個艱困選區，還沒有其他人表態參選，希望大家繼續給他建議和指教，他也會持續爭取更多的支持。更努力聆聽社會的聲音。同時，改善和大眾溝通的方式。這段時間誠心感謝各界的意見，希望我們繼續在同一條路上，一起努力。

吳怡農。（圖／中天新聞）

另外，針對表態參選台北市長，吳怡農還說，「自從宣布參選以來，我的重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見。那最後的提名取決於選對會的判斷，我也相信選對會的決定會反應市民的期待。」

