大轉彎！寵物用藥新制改為「直接註銷」防檢署長：近日確認完就對外公告

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記者簡浩正／台北報導

防檢署署長杜麗華（右）今證實，寵物用藥新制相關修正草案將註銷。（圖／記者簡浩正攝影）

寵物用藥新制原預計今年7月1日上路，但受到各界關注。農業部上週召開會議取得初步共識，新制將延後實施、更說將公告制改為登錄制，同時確保動物用藥供應不能中斷等。防檢署署長杜麗華今（15）日在立法院證實，相關修正草案將註銷，待程序完成後近日會公告。

動物用人藥議題引發外界爭議，農業部防檢署本月10日邀集食藥署、藥師公會、獸醫師公會等開會，決議《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，會中採舉手表決將修正草案暫緩上路，且決議將原先的公告制改為登錄制、可雙軌購藥。

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衛福部長石崇良、防檢署署長杜麗華，今日出席立法院衛環會「美國貿易代表署發布2026 NTE提及技術性貿易壁壘或SPS壁壘.....對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」、「寵物用藥新制上路在即，犬貓及非經濟動物急重症醫療銜接...」進行專題報告。

立委問及寵物用藥新制的最新處理進度及程序，杜麗華透露，最新規畫是將在一、兩天內直接註銷該管理辦法，並用更切實實際內容、辦法及合乎法規的位階替代，新的管理辦法目前大致已有架構。讓在場立委相當驚訝。

立委陳菁徽詢問，註銷時間需要多久。杜麗華則說約在這2天，因昨日在召開相關會議大概都已經定案，目前針對註銷公文的文稿內容，待雙方確認即可對外公告。

立委劉建國怒批，《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》早在2年前就已預告，經過長時間討論，如今卻要直接廢止，行政決策反覆。（圖／記者簡浩正攝影）

立委劉建國則怒批，《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》早在2年前就已預告，經過長時間討論，如今卻要直接廢止，認為行政決策反覆。他指出，日前才由農業部次長杜文珍以舉手表決方式決定延後上路，如今卻又要直接註銷。未來要多久才能提出新的制度？

杜麗華回應，對各界呼應最重要的期待，可以快速處理，這幾天會拍板定案註銷，也會對外界公告；換言之，相關辦法不會實施。對於新的管理辦法何時出爐，則未提出明確時程。

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