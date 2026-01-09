大轉彎！美國飲食指南改挺紅肉 專家批：前後矛盾、與研究不符

台灣「每日飲食指南」新版本將延至今年第二季發布，原因是美國7日公布的「2025-2030年美國飲食指南」與新研究陸續出爐，需重新納入專家討論。專家直言，美版指南一方面呼籲避免高度加工食品與添加糖，一方面卻又提倡紅肉與全脂乳製品，「前後矛盾」，與多數學術研究結果不符。衛福部長石崇良指出，隨著營養科學進展，國際飲食建議會不斷調整，台灣也會參考最新國際證據修訂國內指南。

2025-2030年美國飲食指南以全新「倒金字塔」取代原來飲食建議，鼓勵多吃紅肉。（圖／資料照）

美國新版飲食指南以全新「倒金字塔」取代原來飲食建議，將肉類、乳製品、健康脂肪與蔬菜水果並列在同一層，比以往更強調蛋白質，全穀類則被放在最底層。新指南也嚴格限制糖分與加工食品攝取，其中對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡引發熱議，與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變。

石崇良以雞蛋為例說明營養觀念的轉變，過去常被認為蛋黃膽固醇高、不宜多吃，但現在愈來愈多證據顯示，全蛋本身就是很好的營養來源，不必刻意去除蛋黃。他說，近年營養研究快速累積，許多過去被視為「不健康」的食材，已被證實在適量情況下其實是良好營養來源。

乳製品方面也出現類似情況。石崇良表示，過去多半建議飲用脫脂牛奶，如今研究顯示，全脂牛奶在適量攝取下同樣具有營養價值，重點不是偏廢，而是要適量。他強調，飲食指南的精神是提供更貼近科學證據、也更符合實際生活的建議。

美版指南一方面呼籲避免高度加工食品與添加糖，一方面卻又提倡紅肉與全脂乳製品，專家認為「前後矛盾」。 （示意圖／Pixabay）

根據《自由時報》報導，中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華認為，美國新版飲食指南是給美國人的建議，台灣應依本身國情調整。她直言，美版指南一方面呼籲避免高度加工食品與添加糖，一方面卻又提倡紅肉與全脂乳製品，「前後矛盾」，與多數學術研究結果不符。

黃翠華指出，美版指南提倡紅肉卻又建議飽和脂肪低於10%，「根本左手打右手」，大量研究顯示，紅肉與加工肉品攝取過多都會增加大腸癌風險。不過她也肯定美版指南有值得借鏡之處，例如將蛋白質建議量提高至每公斤體重1.2至1.6公克，更貼近實際飲食狀況，並嚴格限制超加工食品與添加糖。

黃翠華表示，許多超加工食品成分複雜，與慢性發炎風險有關，營養師公會也正倡議未來朝「紅綠燈」標示，讓民眾一眼看懂。

