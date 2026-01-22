《大逃殺》男星罹「血癌」 請辭參議員：惡化恐喪命

山本太郎罹患血癌，決定辭掉參議員。（圖／X）

前男星山本太郎演出經典電影《大逃殺》走紅，2011年告別演藝圈，轉戰政壇成為參議員，近年創立「令和新選組」政黨，沒想到他在昨(21日)無預警宣布因為健康問題，決定辭掉參議員，接著透露罹患多發性骨髓瘤，必須全心投抗癌。

山本太郎在黨內官方YouTube進行直播，他表示罹患多發性骨髓瘤，屬於惡性血液癌症，為了不讓病情持續惡化，決定辭去參議員一職，意謂著將不會參與27日公示的眾議院大選，療程方面，目前仍在前期階段，暫時不會進行化療，考量到倘若惡化恐會喪命，還是會透過定期的血液檢查監測數值，只要發現有異常狀況，便會進行更精密的治療。

山本太郎表示暫不知道罹病原因，不排除與長期過於勉強自己、承受巨大壓力，導致健康狀況亮起紅燈，雖然目前宣布暫停政壇活動，還是對支持民眾喊話：「我心裡是有打算要回來的」，意謂著病癒後想要再次回歸政壇的決心。

山本太郎1991年參加綜藝節目的舞蹈比賽，因而進入演藝圈，演出作品包括《大逃殺》、《金田一少年之事件簿》等，2003年以《MOON CHILD》奪下第46屆藍絲帶獎最佳男配角，2013年轉戰政壇，以無黨籍身分當選參議員，2019年成立令和新選組，如今因為抗癌無法完成任期，讓他對選民感到相當抱歉。

