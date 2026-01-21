《大逃殺》男星轉戰政壇還創黨 突辭去參議員職！認了抗癌中

山本太郎是日本令和新選組黨魁，也是參議院議員，但今日他宣布因健康問題，辭去參議員職務。（圖／《大逃殺》劇照）

日本經典電影《大逃殺》裡飾演優勝者的男星山本太郎，2013年轉戰政壇成為參議員，近年更創立「令和新選組」政黨，被外界視為是日本政壇相當有實力的新秀。豈料，山本太郎今（21）日正式辭掉參議員一職，認了因健康問題將無限期停止政治及演藝活動；他也進一步說明自己罹患多發性骨髓瘤，將全心投入抗癌。

綜合日媒報導，令和新選組黨魁、參議院議員山本太郎今日透過黨內官方YouTube頻道發表影片，宣布辭去議員一職，並說明辭職的原因是他的身體出狀況，「我罹患多發性骨髓瘤，是一種血液癌症」。隨後山本太郎也在東京召開記者會，證實最新影片宣布辭去參議員職務的消息，也同時表示，他將不會參與即將於27日公示的眾議院大選，為日本政壇投下震撼彈。

回顧山本太郎的從政歷程，早在2011年發生311東日本大地震後，他就開始參加反核運動，隨後就投入政壇，於2013年以無黨籍身分首度當選東京選區參議員，開啟政治生涯；其後曾轉任眾議員，並於2022年參議院選舉中成功二度當選。

2019年時山本太郎創立令和新選組，長期主張廢除消費稅等減稅政策，深受部分基層選民支持。自建黨以來，山本太郎始終擔任領導角色，並在2025年12月的黨代表選舉中順利連任。不料如今山本太郎卻因身體狀況不佳，被迫暫別政治第一線。

現年51歲的山本太郎在高中時，參加綜藝節目舉辦的舞蹈比賽進入演藝圈，出道後拍攝過不少影視作品，其中令台灣民眾印象最深刻的，莫過於他在電影《大逃殺》中飾演最後優勝者川田章吾，但電影中他雖然是優勝者，卻因為負傷過重而死。

