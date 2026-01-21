《大逃殺》男星轉戰政壇 山本太郎突宣布罹血癌請辭參議員

曾主演《大逃殺》的日本前男星山本太郎，現為政黨「令和新選組」黨代表，他於21日透過黨內官方YouTube直播宣布，因罹患血液性癌症，決定辭去參議員職務並無限期停工。

山本太郎在直播中坦承，自己罹患的多發性骨髓瘤是一種惡性血液癌症，目前仍處於前期階段。為了不讓病情繼續惡化，他必須做出辭去議員的決定，「若不選擇『活下去』這件事，生命也有可能被奪走。」他強調，現階段最大的命題就是守護自己的生命。

關於治療方式，山本太郎解釋，由於僅是前期階段，通常不會採取化療等手段。他表示，未來將透過定期血液檢查監測數值，一旦發現異常才會有更詳盡的醫療介入，現在只能透過減少負擔來應對病情。

山本太郎也反省自己過去的工作態度，他認為是太過勉強自己、長期壓力累積，才讓健康崩潰，雖然暫時不知道確切的生病原因。他提到，過去一直自詡為「心理怪物」、「體力怪物」，覺得能承受一切高壓，但現在才意識到「現實中並不存在那樣的人」。

儘管宣布無限期停止政治活動，山本太郎仍對支持者喊話：「心裡是有打算要回來的。」

山本太郎在2011年轉身投入政界，曾演出《大逃殺》、《金田一少年之事件簿》等知名作品。

