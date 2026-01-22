《大逃殺》男星驚爆罹「血癌」！從政15年為保命震撼請辭參議員

曾演出《大逃殺》的政治人物山本太郎，昨無預警請辭。翻攝IG@yamamoto_taro_reiwa、翻攝X

曾演出電影《大逃殺》的現職日本國會議員山本太郎，昨（21日）無預警宣布辭去參議院議員職務，坦言這是為了「保護自己生命」做出的不得已決定，透露自己確診多發性骨髓瘤，也是血癌的前期狀態。

山本太郎驚爆罹癌請辭

51歲的山本太郎，現屬「令和新選組」黨魁，也是日本參議院議員。他昨天透過黨內YouTube頻道發布辭職影片，公告，「我，山本太郎，將於今天辭去參議院議員職務。這並不是為了參加眾議院選舉。簡單來說，是多發性骨髓瘤，也就是血液癌的前期狀態。」透露因健康因素辭去參議院議員職務，並為無法完成任期致上誠摯歉意。參議院昨也正式批准山本太郎的辭職申請。

山本太郎昨發布請辭影片。翻攝IG@yamamoto_taro_reiwa

演員出身的山本太郎，在政壇十分活躍。翻攝IG@yamamoto_taro_reiwa

山本太郎透露自己是在去年秋天接受健康檢查時發現數值異常，進一步進行骨髓液檢查後，確認為「多發性骨髓瘤的前期狀態」。他也在年底國會會期結束後，向黨內坦承病情，並於年初就政黨方向與體制進行討論。

山本太郎曾演出〈大逃殺〉

山本太郎坦言，「我大概就是太勉強自己了吧。不是誰要求的，而是自己想做就去做，結果才會變成現在這樣的狀況。」他也在記者會中透露，雖然曾考慮一邊治療、一邊繼續擔任參議員，但考量病因極可能與高壓有關，最終仍決定先行辭職，「好好恢復健康，再以重返國會為目標。」

山本太郎曾演出經典電影《大逃殺》聞名，他在2011年告別演藝圈轉戰政壇，2013年在參議院選舉中，首度以無黨籍身分在東京選區當選。他在2019年創立令和新選組，該黨在歷任國政選舉逐步擴大勢力，目前在國會擁有14名議員。山本太郎表示，未來雖將大幅減少工作量，但仍會留任令和新選組代表，參與黨的重要決策。



