《大逃殺》男星、日參議員山本太郎罹癌 宣布辭職「恐會沒命」

曾經演出《大逃殺》的山本太郎，2012年投身政界，創「令和新選組」政黨，今宣布辭去參議院議員。翻攝X



經典日本電影《大逃殺》的男星山本太郎，2012年轉戰政壇，2013年以無黨籍身分首次當選參議員，2019年更進一步成立政黨「令和新選組」擔任黨魁，今天（1／21）突然對外宣布辭去參議員職務，他澄清並不是與眾議院選舉有關，而是因罹患癌症，必須好好休養身體，否則恐失去性命。

山本太郎今天透過令和新選組的官方YouTube頻道宣布即日起辭職，並解釋：「這並不是為了眾議院選舉，而是健康問題。簡單來說，就是多發性骨髓瘤，是一種血液癌症，我已經接近罹病的階段了。」他表示是在去年秋天做健康檢查時發現，如果病情繼續惡化下去，恐怕會失去生命，因此必須辭去議員職務。

廣告 廣告

山本太郎也說將無限期停止活動，不確定何時能回到第一線，對於無法完成任期，要向支持他的選民、志工們由衷地致歉。

事實上，現年51歲的山本太郎，由於長相出眾，在1991年就讀高一時，參加綜藝節目舉辦的舞蹈比賽，因而進入演藝圈，曾於2003年以《MOON CHILD》獲得第46屆藍絲帶獎最佳男配角，在不少電影中都有他的身影。

日本經濟安保大臣小野田紀美，曾白眼看山本太郎，也成為網路梗圖。翻攝X

2011年發生311東日本大地震後，山本太郎開始參加反核運動，之後投身政治。2013年以無黨籍身分首次當選參議員，2019年成立令和新選組擔任黨魁至今。

另外，高市早苗接任日本總理後，任命的經濟安保大臣小野田紀美獲得高人氣，去年再度被網友挖出翻白眼的影片，小野田紀美被網友稱為「死亡凝視」，對象就是當時正在發言的參議員就是山本太郎。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂