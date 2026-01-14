大逆轉！他「鐵槌利刃」痛扁6貓丟棄致死 一審重判3年半 二審今輕判7月確定

運將謝水森重傷丟屍6貓致死，二審輕判7月、併科罰金20萬元。貓咪示意圖。取自pexels圖庫



67歲新北運將謝水森在家私設貓繁殖場賺錢，卻將賣不掉的6隻貓以鐵鎚、利刃殺到重傷，再開車載往中和一帶，選擇沒監視器的路邊丟棄讓貓隻等死，警方從監視器查獲謝男犯案。他在法院開庭時先狡辯後坦承，一審痛斥他手段惡劣，強調貓是「家庭成員」不可單純視為財產客體，依《動物保護法》6罪重判3年6月，併科罰金35萬。不過，全案上訴二審出現驚人逆轉，合議庭今天改輕判7月、併科罰金20萬元。全案確定。

檢方查出，謝水森在住處私設貓咪繁殖場，為了節省花費，在去（2025）年2月27日凌晨，他用鐵槌敲打兩隻美國長毛貓、一隻金吉拉、一隻美國短毛貓及一隻長毛三花幼貓的腦袋和身體，另用利刃刺殺一隻加菲貓。他隨後將垂死的6貓及另一隻長毛三花幼貓裝進計程車，往中和方向繞行準備丟棄。

凌晨近4點，他將7隻貓丟棄在光環路某處人行道，受重傷的6隻貓命喪現場，唯一未受傷的三花幼貓則被車輾碎。而民眾清晨騎車經過，發現散落在車道上的貓屍後報警處理。警方循線逮到謝水森涉案，另在其住處查扣犯案鐵槌，也在他家中查獲16隻貓，緊急通知動保處帶走。

檢警經鑑定發現，其中5貓頭骨破裂致腦漿外流、胸腔出血及全身性肋骨斷裂等，應是鈍器重擊，還有1隻遭到利刃刺傷，傷口貫穿胸腔，甚至脾臟破裂，顯示謝男下手相當猛烈。至於唯一身上無傷的幼貓，則被過往車輛輾碎。

謝男一開始向警方供稱，他是因為年紀大了，不堪負荷才「棄養」，後來又向檢方改口說，自己收入不穩定，才把貓咪放在人行道上「期待善心人士收養」，但法院認定，貓是遭重擊或刺傷，他根本是胡扯。謝男見法院鐵證如山，當庭哭著改口認罪。

一審法官認為，貓咪是哺乳類小型動物，具有獨立行動、思維能力，更是人類最受歡迎的寵物種類之一，以現代忙碌、陌生的現代社會，多有飼養貓咪陪伴人生過程而成為「家庭成員」之一，不可單純將貓咪視為財產客體。

法官痛斥，謝男只是想丟掉沒經濟價值的貓，且根本沒有悔意，且貓咪深深依賴主人餵食、清理生活環境，卻遭主人拿鐵鎚利刃殺傷，遭受痛苦之際仍不知道主人為什麼這麼做？貓咪於案發時受到的身心痛苦難以言喻，犯罪手法泯滅人性，並不值得憐憫。

法官慟稱，謝水森殘忍殺害具有靈性、值得憐愛的6隻貓咪還棄屍，導致貓咪遭到鐵鎚撞擊致骨折、利器穿刺，明顯可見鮮血直流，屍身更遍布公眾通行的馬路上，並在網際網路上造成新聞流傳。

法官痛斥，其行為對社會治安造成震撼，而且故意傷害貓咪的殘忍案件，在司法社會新聞上屢見不鮮，動保人士屢屢呼籲嚴懲，但謝男仍犯下本案，必須嚴厲譴責，且他的犯罪動機不值得憐憫，將他依6個《動物保護法》罪名各判1年，合併執行3年6月，併科罰金35萬元。

不過，他上訴二審求輕判竟然成功，二審今天判決大逆轉，改判7月有期徒刑、併科罰金20萬元，但二審尚未公布改判理由，全案已定讞。

