大逆轉！兒子「不是霸凌」 賴瑞隆、女童家屬共同聲明全文曝光

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委賴瑞隆日前在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者盧素梅攝影）

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，日前陷入8歲小二兒子在校與女同學發生衝突的爭議。賴瑞隆公開道歉後，與女童家人在12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今（27）日經雙方同意共擬聲明。

雙方家人達成三項共識，包括本衝突事件非霸凌案、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子，請媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

《雙方家長共擬聲明》全文如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》

近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，

相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。

這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。

避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，

避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

